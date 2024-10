El rotundo cambio de vida de Bárbara Feldon, la "99" del Superagente 86

El rotundo cambio de vida de Barbara Feldon, la "99" del Superagente 86.

Barbara Feldon, es la actriz que acompañó al agente Maxwell Smart en la exitosa serie de televisión Superagente 86. De esta forma, la "agente 99", marcó toda una época por su carisma, sus outfits y su belleza. En la actualidad, a casi 60 años del estreno del programa que tuvo su primer episodio en 1965, tiene 91 años y se dedica de lleno a la escritura.

El programa duró 5 años y tuvo 138 episodios, sin embargo, Feldon también actuó en más de 10 sitcoms televisivas, pero ninguna logró tener la magnitud de audiencia y fanáticos que generó el dúo dinámico que trabaja en contra de la organizacion criminal KAOS.

Barbara Ann Hal nació en Pennsylvania en el año 1933 y comenzó su carrera en los medios apareciento en spots publicitarios a principios de los '60, con pequeños papeles. Pero no fue hasta el año 1965, cuando comenzó a interpretar a una espía de la agencia "CONTROL" que acompañaba al simpático personaje del actor Don Adams, que comenzó a cobrar popularidad a nivel mundial. ​La serie fue un éxito rotundo y después de cinco temporadas al aire, la serie llegó a su fin. A partir de allí, la artista siguió su camino como presentadora de varios programas, y hasta participó de una remake de la serie en 1989, pero con poco éxito.

En el último tramo de su vida adulta, Barbara se volcó de lleno al mundo de los libros de autoayuda y la poesía. En el año 2003, publicó "Living alone and loving it" (Vivir Sola y Amar Hacerlo), su primer libro que relata cómo fue que descubrió que podía ser feliz sin estar en pareja. Allí también habla de su decisión de no tener hijos y brinda consejos para disfrutar de la vida fuera del matrimonio. Por otro lado, en 2023 publicó Getting Smarter. A Memoir, un libro en el que repasa su vida y los principales momentos de su carrera artística.

Barbara Feldon tiene actualmente 91 años y se dedica a la escritura.

A sus 91 años, Barbara Feldon cada tanto brinda entrevistas en las que habla de sus años de trayectoria. "Nunca ambicioné ser una estrella, aunque serlo me haya ayudado a conseguir lo que quería. Lo que siempre anhelé fue, y lo sigue siendo, disfrutar de la vida. Viajar, probar cosas nuevas, encontrarme con gente, hablar con personas distintas a mí. Eso es difícil de lograr si te acosan las deudas y las necesidades, es cierto. Por eso agradezco haber tenido éxito. Pero no pretendo posesiones. Sólo libertad para hacer lo que quiero”. Actualmente, la actriz vive sola en Nueva York, tras separase de su última pareja Burt Nodella.

