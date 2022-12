El romántico posteo de Rodrigo de Paul para Tini a horas de la final

Rodrigo de Paul compartió un tierno y romántico posteo en sus historias de Instagram dedicado a Tini Stoessel en la previa de la final del Mundial de Qatar 2022 contra Francia.

Rodrigo de Paul le dedicó un tierno y romántico posteo a Tini Stoessel a solo unas horas de jugar la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia. "Te extraño", escribió el futbolista del Atlético de Madrid en una historia de Instagram en la que se lo ve junto a su novia.

Mucho se habló en la previa al Mundial de Qatar sobre la relación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Inclusive se llegó a decir (equivocadamente) que el futbolista podría perderse el Mundial de Qatar por tener un juicio con Camila Homs, la madre de sus hijos, por la manutención, algo que finalmente resolvieron por fuera de los tribunales.

Pese a los rumores de crisis en la pareja, ambos siempre mostraron que el amor seguía vigente, algo que se reconfirmó en Qatar. Es que tras un primer partido contra Arabia Saudita muy flojo, De Paul recibió a Tini en la concentración de la Selección argentina y le agradeció por su apoyo en "las malas". Los buenos resultados con los que el conjunto albiceleste avanzó hasta la final de la máxima cita futbolística hicieron que los hinchas adoptaran a la cantante, vista con reojo en un principio, y hasta la tildaran de "amuleto".

En las últimas horas, y mientras intenta despejar la mente para el domingo como buena parte del país, Rodrigo de Paul posteó en sus historias de Instagram una tierna imagen dedicada a Tini. "Te extraño", escribió el futbolista junto a una fotografía en la habitación que ocupa en la concentración en el predio de la Universidad de Doha. En la imagen se puede ver un retrato de la pareja muy sonriente.

El tierno posteo de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras el partido contra Países Bajos

Rodrigo De Paul compartió una foto en su cuenta de Instagram junto con Tini Stoessel después del partido de la Selección Argentina contra Países Bajos. "Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", comenzó su posteo el joven de 28 años.

"Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arranco esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra.. en poco te abrazo, espéreme un poquito más. Gracias. Te amo!", continuó el futbolista oriundo de Avellaneda.