El recuerdo de Cazzu que emocionó a Abel Pintos: “Es muy loco”

Los artistas tuvieron una profunda charla en una entrevista cruzada que protagonizaron. Abel Pintos se mostró perplejo ante un recuerdo de Cazzu que lo involucró.

Abel Pintos se mostró reflexivo y emocionado ante un recuerdo de la cantante Cazzu. El intérprete de De Solo Vivir dio a conocer qué le produce estar en un escenario ante grandes cantidades de personas y formar parte de sus historias de esa manera.

“Yo era chiquita. Mi hermana cantaba folclore, toda mi familia estaba llena de folclore. Y fuimos a muchas peñas en la vida, en mi infancia tengo mucha peña y también recuerdos de estar dormida envuelta en un poncho por ahí. Y me acuerdo haberte visto una vez, vos eras chico”, comenzó su relato Cazzu en la sección Pogo o Nada de Infobae, donde mantuvo un profundo diálogo con Pintos. Y agregó: “Yo era niña. Y tengo un recuerdo muy vago, ¿viste cuando vos no sabés bien si lo construiste o qué, de vos cantando con tus rulitos? (risas). Yo creo que realmente pasó eso”.

Pintos se mostró sorprendido por el relato de su colega y soltó: “Qué curioso. Hace unos días antes de un concierto estábamos hablando con uno de mis compañeros, justamente, de lo indómito, de lo que pasa en un recital. Porque uno tiene la idea de que es consciente de lo que está pasando, pero en realidad es consciente del efecto más superficial de lo que está sucediendo, ¿no?”.

El cantante de La Llave reflexionó sobre cuán extraño es lo influyentes que pueden ser sus presentaciones artísticas en la vida de las personas. “Es muy loco. Es emocionante porque yo teniendo 15 años, qué iba a pensar que una niñita iba a estar escuchándome y lo iba a estar registrando”, cerró el artista.

La declaración de admiración de Abel Pintos a Cazzu

“Yo te escuché con atención durante la cuarentena, en los Premios Gardel. Era un momento de absoluta atención, uno estaba realmente muy abierto a todo, ¿no? Porque también estaba con la necesidad de conectarse con otras cosas en el mundo que no fueran las que estaban a dos metros”, expresó Pintos en otro momento de la entrevista cruzada que hicieron con la artista de Jujuy. Y cerró: “Y así fue que te escuché por primera vez con atención. Cuando fui a buscar lo que vos hacías, de inmediato empecé a darme cuenta de que en realidad eras parte de una música que me estaba rodeando. Me cuesta hablar del trap como un género. Me parece que tiene que ver con que yo, desde afuera, lo recibo como una movida cultural, una movida filosófica, una forma de ver el mundo y la vida”.