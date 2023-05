El particular acercamiento de L-Gante con una participante de Gran Hermano

Se conoció una foto de L-Gante junto a una participante de Gran Hermano de la edición 2022-23. El cantante de cumbia 420 dio que hablar en las redes sociales.

L-Gante volvió a ser vinculado con otra mujer. En medio de especulaciones sobre su posible reconciliación con su expareja, Tamara Báez, el cantante de cumbia 420 fue visto en una fiesta junto a una participante de Gran Hermano de la edición 2022-23.

Se trata de Coti Romero, que en las últimas horas publicó una foto junto al músico en la fiesta de cumpleaños de Ariel Ansaldo, que tuvo lugar hace unos días. La influencer se mostró muy feliz junto a Elián Valenzuela, aunque no escribió ningún comentario al respecto.

Por otro lado, en la imagen se puede ver a L-Gante sonriendo y abrazando a Coti, una de las jugadoras más destacadas del reality que fue un éxito por la pantalla de Telefe. De todas formas, y pese a la repercusión que tuvo la foto, no hubo indicios que indiquen que ambos tuvieron algo más que un encuentro social.

Quiénes asistieron a la fiesta de cumpleaños de Ariel Ansaldo

Coti Romero

Nacho Castañares

Lucila "La Tora" Villar

Romina Uhrig

Daniela Celis

Thiago Medina

Agustín Guardis

Maximiliano Giudici

Alexis "El Conejo" Quiroga

Mora Jabornisky

Juliana Díaz

Camila Lattanzio

Romina Uhrig se refirió a los rumores que la vincularon con L-Gante

Romina Uhrig, ex participante de Gran Hermano, habló sobre los rumores que la vincularon con L-Gante. Estas versiones salieron a la luz tras una foto que publicó el creador de la cumbia 420 en su cuenta de Instagram, en la que se podía ver a los dos juntos, de noche y adentro de un auto. Esto generó una enorme incertidumbre entre los fanáticos del reality, ya que la exdiputada parecía no tener ningún vínculo con el cantante antes de esto.

Junto a aquella foto, L-Gante había escrito: "Nos fuimos con la reina". Sin embargo, a las pocas horas eliminó la foto, lo cual despertó aún más sospechas entre sus seguidores. Días después, Romina fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece) y no tuvo más opción que contar la verdad. "¿Ayer saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el notero.

"Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero. Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver", respondió. Cuando el movilero le preguntó si estaba con Walter Festa, el padre de sus hijos, Romina asintió. "¿Te gusta la música de L-Gante?", insistió el periodista, a lo que Uhrig dijo: "Sí, me encanta. Yo lo banqué dentro de la casa, lo recontra defendí de 'Alfa'".

"¿Por qué L-Gante borró la historia?", le preguntó el movilero. "No sé qué pasó, no tengo idea. Con L-Gante nos reuniones, tuvimos que charlar un trabajo", respondió Romina, dejando en claro que los motivos de su juntada no fueron románticos. Cuando el entrevistador le preguntó si iba a aparecer en un videoclip del cantante, la exdiputada respondió que "estaría bueno". Por último, respondió desde cuándo se conocen: "No nos conocíamos, nos conocimos ahora. Empezamos a hablar por Instagram. Conmigo fue súper respetuoso, estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar".