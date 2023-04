El nostálgico video de Pachu y Pablo recreando un mítico sketch de VideoMatch en Coachella

Los comediantes Pablo Granados y Pachu Peña lanzaron un emotivo video en sus redes y la alegría de su público fue inmediata. La reacción ante el "revival" de un clásico sketch de la dupla.

Pablo Granados y Pachu Peña son una de las duplas de humoristas más queridas por quienes pudieron disfrutarlos en VideoMatch, clásico ciclo de humor que condujo Marcelo Tinelli en Telefe. Décadas más tarde, los amigos se juntaron para recrear uno de sus sketchs más famosos, "Los modelos", y causaron furor en el festival de música Coachella, en Estados Unidos

Pablo y Pachu vistieron tres looks diferentes y modelaron sin pudor frente a un centenar de personas que fueron a presenciar shows de música en el Coachella. Los rosarinos evocaron el mítico sketch de los '90 y aprovecharon para sacarse fotos con algunos de los asistentes al multitudinario evento. Ropa ajustada, jean, calzas, malla enteriza y short de jean fueron algunas de las prendas elegidas.

“Tarde de locura en Coachella, Indio CA. Y un día volvieron los modelos, pero tenía que ser en el evento musical más importante del mundo. ¿Qué onda los tres outfits que pelamos?”, escribieron Pablo y Pachu en sus cuentas de Instagram siendo celebrados por decenas de fans que les llenaron de mensajes la publicación. Verónica Lozano, José María Listorti, Aníbal Pachano, Karina Jelinek y Georgina Barbarossa fueron algunos de los famosos que comentaron el video y festejaron el "revival".

"Los amooooo", "dupla indiscutida", "que par.... de sugar daddys" y "graciasss, por sacarme siempre una sonrisa. Los quiero" fueron algunas de las reacciones de cariño que recibieron los humoristas que volvieron a sorprender con una de sus mejores creaciones en dupla.

El desgarrador descargo de Pachu Peña: "Me arrepiento"

Pachu Peña se pronuncio sobre su paso por Gran Hermano Famosos en 2007 y recordó que casi declina esa propuesta hasta que lo convencieron. El humorista reveló que un reconocido colega suyo también iba a ser parte del proyecto de Telefe y finalmente dijo que no.

"Yo fui a la casa a llevar un poco de humor, había gente que no quería divertirse conmigo. Me acuerdo que Badalá me dijo que no me meta con él. Nos habían convocado a mí y a José María Listorti. José al final se bajó y cuando fui a decir que no, el productor me convenció", soltó el humorista en diálogo con el ciclo radial Por si las moscas. Y agregó: "Yo tenía a mis viejos jodidos, aguanté muy poco. En un momento empecé a medir una mesa de madera para saltar el paredón y salir a caminar por la avenida en calzoncillos, me arrepiento de no haberlo hecho".