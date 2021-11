El mal momento de Patricia Sosa en un aeropuerto: "Estoy agotada"

La cantante se manifestó en sus redes y reveló el motivo que la aquejaba.

Patricia Sosa manifestó su enojo en sus redes sociales por un mal momento que vivió en medio de un viaje de cabotaje. La intérprete de Aprender a volar se pronunció sobre la manera en que ella y sus colegas fueron tratados en un aeropuerto donde quedaron varados.

"Son las 2 de la mañana y recién subimos al avión y a los que estuvimos esperando no nos piden disculpas, nos gastan. Pero como verán somos muy afortunados de ser felices y respetuosos. ¡Y la gente nos quiere! Ya estamos en el avión regresando", expresó la esposa de Oscar Mediavilla, quien se encontraba en San Juan junto con Juan Carlos Baglietto y Mateo Sujatovich, después de hacer cantando el Himno Nacional en el partico de la Selección Argentina contra a Brasil.

Sosa cerró su video mientras mostraba a su colega, quien también estaba algo harto de esperar: "Qué manera de esperar. Estoy agotada, no puede ser. Acá está Baglietto". En diálogo con Clarín, Sosa reveló que llegó a Buenos Aires a las 4 de la mañana y por ese motivo durmió hasta las 14.30.

El enojo de Patricia Sosa con Valeria Lynch

Patricia Sosa se refirió hace algunas semanas a su pelea con Valeria Lynch y recordó el motivo: la voz de Señor Amante superpuso una función con la suya. "En ese momento la única manera de hacer shows era el streaming. Entonces, Valeria tenía una fecha y se le pinchó en plena actuación. Y no tuvo mejor idea que trasladarlo a la fecha en la que yo iba a dar mi show. Me faltaban 6 días y todos los artistas sabemos que la semana anterior al show es la semana de la venta dura", explicó la artista, en diálogo con Juan Etchegoyen.

"Aparte, yo trabajaba con 15 personas que hacían 9 meses que se encontraban desocupados. En cambio, Valeria lo hacía acompañada, únicamente, de un solo músico. A todo esto, la llamé y le pedí, por favor, que cambiara de fecha. Y le dije: ‘Sabés que me estás perjudicando mucho, ¿Por qué no lo haces al día siguiente o al otro? Realmente, no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo. Insisto, fue la gota que rebalsó el vaso", sumó la celebridad y agregó: "Eso solo no fue el motivo del desencuentro, hay muchos motivos más. Y bueno, entonces, yo decidí alejarme, finalmente, de los lugares que me hacen daño. Me quedo con la gente que me hace bien y que, por lo menos, me quiere".