Valeria Lynch reveló cómo comenzó su romance con Mariano Martínez

Valeria Lynch y Mariano Martínez conforman una de las parejas menos esperadas del ambiente musical, y en su paso por Los Mammones recordaron los inicios de su relación.

Valeria Lynch y Mariano Martínez contaron cómo inició la relación que tienen hace ya 4 años y que sorprendió a muchos. Invitados a Los Mammones, la dupla de artistas recordaron cómo se conocieron allá por el 2017 y también se divirtieron con las contradicciones entre las ideas que tiene cada uno dentro de la pareja, una de las menos imaginadas del ambiente musical.

Valeria Lynch es una de las cantantes argentinas más reconocidas de Argentina desde hace varias décadas y acumula una buena cantidad de éxitos absolutos, como Me das cada día más y Que ganas de no verte nunca más. Por su parte, Mariano Martínez es el actual líder de Attaque 77, una de las bandas punk más populares del país, con algunos hitazos inolvidables como Hacelo por mí y Arrancacorazones, entre muchos otros. En el 2017, Lynch y Martínez se conocieron y empezaron una sorpresiva relación, que hoy está muy afianzada y por la que fueron invitados a Los Mammones en la noche del martes.

"Me llamó Álvaro Villagra, el dueño del estudio en el que Valeria iba a grabar su disco, y me dijo: ‘Valeria va a grabar Arrancacorazones'", comenzó contando Mariano Martínez ante la consulta de Jey Mammón. "A mí me gustaba ese tema. Yo conocía a Attaque, pero nunca habíamos estado frente a frente con Mariano. Y cuando lo vi dije: ‘No’", lo interrumpió Valeria Lynch, recordando cómo fue esa primera vez que se encontraron, en el medio de un estudio de grabación.

"Yo llegué al estudio y ella estaba con Gastón, el pianista del disco, tocando y sacando tonos. Llegué y me senté a un costado. Nadie me hablaba", sumó el guitarrista de Attaque 77. El músico continuó contando que pese a que nadie le hablaba, en un momento propuso una idea que se le había ocurrido para el tema: "Ahí me dijeron: ‘Perfecto, queremos que seas el productor del disco'". La relación empezó a hacerse más cercana e, inclusive, Martínez comenzó a participar de los conciertos de Valeria Lynch. "En el momento del show, ella decía: ‘Mi productor, Mariano Martínez, de Attaque 77′. Y yo tocando en los shows de Valeria Lynch, una experiencia increíble", recordó el guitarrista, mientras que la cantante confió, divertida, que notaba que él la "observaba mucho".

La incomodidad en "Las 21 a las 21"

Cuando Jey Mammón comenzó con una de las secciones del programa en la que los invitados deben contestar por "sí" o por "no" levantando una paleta, los músicos se contradijeron en varias respuestas, generando momentos incómodos pero también divertidos. "¿Alguna vez tuvieron ganas de decirse: ‘¡Qué ganas de no verte nunca más!’?", los pinchó Jey. Mientras Valeria levantó el cartel de "no", Martínez hizo lo contrario y mostró el que decía "sí": "Es normal que en algún momento uno dice: ‘Hoy sí, hoy no, hoy estamos bien, hoy más o menos...’". Atenta a la justificación de su pareja, Lynch lo amenazó asegurando que lo hablarían esa noche.