El mal momento de Luciana Salazar con su hija: "Me parte el alma"

La modelo pidió ayuda de sus seguidores para poder solucionar la situación y admitió sentirse muy abrumada.

Luciana Salazar reapareció en sus redes sociales y reveló el angustiante momento que atraviesa junto a su hija, Matilda Salazar. Desesperada por la situación, la famosa modelo solicitó la ayuda de sus seguidores y aseguró que "le parte el alma ver a su hija así".

Desde que nació su hija, "Lulipop" comparte con sus seguidores el crecimiento de su hija, las ocurrencias e incluso algunas preocupaciones sobre la crianza. Sin embargo, esta vez, Salazar recurrió a los internautas para contarles una situación en particular que le toca atravesar con su hija y que ya no sabe cómo manejarla.

"Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte", empezó por decir Salazar, quien recientemente volvió a colocarse en el medio de la polémica por sus dichos sobre Martín Redrado. En este marco, Luciana explicó: "Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo".

La exparticipante de Showmatch: La Academia comentó que la situación la tiene muy preocupada porque la afecta muchísimo ver a su hija así. Además, le pidió asesoramiento a sus seguidores para ver si es normal que su hija actúe de este modo. "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?", sentenció a través de sus historias de Instagram.

El angustiante posteo de Luciana Salazar en sus redes sociales.

Luciana Salazar encontró brujerías con su nombre en la casa de Redrado

Luciana Salazar contó en varias oportunidades que en la casa de Martín Redrado encontró más de una vez distintas brujerías que se hicieron en su contra y en las últimas horas reveló una anécdota que vivió en el 2018 cuando fue al hogar del economista. "Me dijo que no había sido él", recordó la modelo en una entrevista radial.

La historia de amor entre Luciana Salazar y Martín Redrado tuvo muchos idas y vueltas, denuncias mediáticas, cruces en las redes sociales y varias enfrentamientos en la Justicia también. En diálogo con el programa de Ernesto Tenembaum en Radio con vos, la modelo fue consultada por los rumores de las supuestas brujerías que hizo contra el economista y Salazar recordó una anécdota del 2018.

Además de negar que ella le hizo alguna brujería a su expareja, Luciana aseguró que fue víctima de esta clase de acciones por parte de Redrado. "Yo encontré un vaso con mi nombre y agua en su freezer. No entendía nada", explicó la modelo y bailarina, que también reveló que el economista le aseveró que no había sido él quien había hecho eso. En ese sentido, Salazar agregó: "Responsabilizó a gente de su entorno".

Pero esa no fue la única vez que sucedió un hecho del estilo. "Después una empleada encontró un frasco de miel con mi nombre. Yo no soy la que hace brujería, porque no creo en esas cosas. Pero sé que hay gente que sí", sumó Luciana Salazar sobre las brujerías que hicieron en su contra desde el círculo cercano de Martín Redrado.