El llanto desconsolado de Jimena Barón a ocho años de la muerte de su papá: "Lo extraño"

Jimena Barón está atravesando un momento de mucha carga emocional. Ocho años después del fallecimiento de su papá, Jorge Guevara, la cantante publicó un sentido texto en sus redes sociales en honor a él, destacando cuánto lo extraña y lo triste que se siente en este día tan importante, 16 de abril de 2022, en el que cumpliría 62 años.

Semanas atrás, la intérprete de La Cobra había hecho un descargo en sus redes sociales dando a conocer lo mal que se encontraba anímicamente por motivos personales vinculados a su salud mental. Ahora, volvió a conmover a sus seguidores con un cariñoso posteo para su papá en su día.

“Hoy, papá cumpliría 62 años así que estoy medio bajón porque lo extraño, y una se pregunta dónde estará, si me verá. La vida, la muerte y esas cosas”, publicó en una de sus historias de Instagram. En otras, agregó fotos de su papá cuando era más joven y otra de ella de bebé siendo sostenida por él.

“Me quedé acá, lloriqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el propio ánimo. Tipo, si me estuvieras mirando, no te gustaría que llore y esté mal. Así que, en tu honor, voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre. O al menos, más normal. Siempre en mi corazón”, relató Barón, y compartió una selfie de sí misma llorando.

“Iba a ir al cementerio donde no querés estar, pero yo aún (casi ocho años después de que te fuiste) no puedo hacerte cenizas porque me quedaría sin lugar donde ir y (aún) no puedo hacer eso de pensar que estás en el aire, el agua o en otro lado”, escribió en otra historia. Por último, subió una foto de un cuaderno en blanco junto a una velita blanca encendida y adelantó: “Hice una canción”.

El posteo de Jimena Barón sobre su lucha contra su salud mental

A comienzos de abril, Jimena había publicado un descargo en su Instagram sincerándose sobre su tristeza. “Hace tres días que me pregunto de dónde mierda sale mi angustia, si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida, si es que hace 2 años y medio no me subo a cantar a un show y me siento vacía, si es que cumplo 35 y debería sentirme grande y no perdida o si es qué creo que la decepción me va a doler para siempre”, comenzó la cantante.

En este sentido, Barón admitió que muchas veces publica fotos en Instagram mostrando su “cuerpo llamativo para que no se den cuenta” de la tristeza que siente en el fondo. Y cerró: “De día hago todo lo que tengo que hacer porque tengo el talento de la disciplina, pero es como si yo no estuviera. Nada grave, no es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a qué Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad. A mí me pasa que cuando leo o escucho que alguien se siente como yo, es como un abrazo, así que pasaba a abrazar a quien lo necesite”.