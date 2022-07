El llamativo pedido de la novia de Benjamín Vicuña en una entrevista: "Tarde ya"

Benjamín Vicuña estaba en plena entrevista cuando Eli Sulichín lo interrumpió porque tenía un antojo.

Eli Sulichín interrumpió una entrevista de Benjamín Vicuña cuando nadie lo esperaba. Para sorpresa de todos los que estaban viendo el diálogo del actor con el periodista, la actual pareja del artista le manifestó en vivo a su novio que tenía muchas ganas de algo especial.

Benjamín Vicuña hizo un vivo con Diego Poggi tras la emisión del desgarrador final de El Primero de Nosotros, donde el personaje de "Santiago" muere a causa del cáncer que lo fue consumiendo poco a poco a lo largo de la telenovela. El actor dejó en claro que no le pareció un final trágico, sino que se trata de una decisión muy madura de parte del director que intentó mostrar una realidad que tarde o temprano atravesaremos todos: la muerte.

Pero en medio de la entrevista, la que tomó protagonismo fue Eli Sulichín, la novia del artista que estaba presente mientras él cumplía con su compromiso laboral. Vicuña manifestó: "Estoy con mi novia que está tirada acá abajo y que si la muestro me mata. Estoy en un supremo momento y disfrutando lo que hago. En un momento de madurez y paz con mis hijos, y con el corazón lleno". Seguido a eso, la encargada del márketing de una empresa le hizo un pedido que lo descolocó por completo.

"¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Ah! Me dice que pida helado. Me parece que es tarde ya", expresó Benjamín Vicuña en un divertido diálogo paralelo a la entrevista que mantuvo con su novia. Además, el actor agregó: "Ahora me pide que agradezca a todos los que vieron la serie, que nos bancaron durante todo este tiempo". De esa forma quedó en evidencia que Eli estuvo atenta a que su pareja no se olvide de agradecerle al público por el apoyo que le brindaron desde el primer capítulo.

Cómo se conocieron Benjamín Vicuña y Eli Sulichín

El artista estuvo en el programa de Vero Lozano donde relató dónde conoció a su actual pareja: "Nos conocimos en el bautismo de mi hijo Benicio (que comparte con su ex 'La China' Suárez), que también fue el bautismo de Anita (la hija recién nacida de Pampita con Roberto García Moritán). Hicimos como un 2x1. Ella estaba como amiga de la familia porque su mamá es muy amiga de Caro".

Con respecto a cómo fue que se enamoro de ella, Vicuña aclaró: "No sé cómo fue. Fue bonito, es intenso y la verdad que está bueno. ¿Qué te puedo decir? Estamos bien. Es una mujer increíble que banca. Estamos compartiendo esta serie, me acompañó a Mendoza para el estreno. Es una compañera".