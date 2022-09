El intendente de Bragado explotó contra una figura de Vorterix

Se desató la guerra menos pensada entre el intendente de Bragado y un reconocido conductor de Vorterix, la radio de Mario Pergolini. Qué pasó.

Un particular momento al aire en un programa de Vorterix se volvió viral en las redes sociales. Allí se realizó una comunicación telefónica con una persona que desprestigió la ciudad bonaerense de Bragado, motivó la risa del conductor, y frente a esta situación, su intendente estalló de furia.

El insólito momento en la radio de Mario Pergolini se dio hace unos pocos días: Lucas Fridman, conductor del programa Queridos Humanos con Homero Pettinato y Tamara Kinderman, protagonizó una situación en vivo que lo descolocó. La comunicación telefónica con el organizador de un festival en Bragado, se transformó en un sinfín de burlas hacia la localidad, por lo que su intendente Vicente Gatica salió al cruce.

La charla estaba vinculada a la Fiesta Nacional del Embutido. En los primeros segundos, Lucas consultó dónde se llevaba adelante y tras escuchar que era en Bragado, se llenó de elogios. "Ah, es hermoso Bragado. Yo estuve ahí". Tras la respuesta del conductor de Vorterix, se generó un silencio incómodo y a partir de ahí, empezaron las desopilantes reacciones.

"Sí, bueno... hermoso es Costa Rica. Hermoso es la Costa Amalfitana", soltó el hombre mientras Fridman se agarraba la cabeza y aguantaba la risa. "Yo amo Bragado, vivo todo el año. Pero me dicen 'hermoso'... hermoso es Praia Brava, Arraial D'ajuda", siguió enumerando los paradisíacos lugares con su ciudad para la carcajada insostenible de quien fue integrante y productor del reconocido programa Últimos Cartuchos que conducían Migue Granados y Martín Garabal por la misma señal radial.

"El sudeste asiático parece que es hermoso, nunca fui", continuó, y Fridman confesó que él sí fue. "Bueno, compará a Bragado con el sudeste asiático. Hermoso es un solo adjetivo que le tenés que dar a un lugar ¿Cuál es hermoso de los dos?", preguntó en el cierre de la comunicación, por lo que el conductor de Queridos Humanos dijo: "A mi me resulta más hermoso el sudeste asiático". Y el oyente concluyó: "Entonces Bragado es lindo, está bien, está ok".

La furia del intendente de Bragado

Vicente Gatica, jefe comunal de la ciudad bonaerense perteneciente a Juntos por el Cambio, se hizo eco de la situación y no mostró afinidad con el suceso radial. "Vimos el corte que empezó por el lado de la ironía y después ya nadie pudo encarrilarlo", deslizo en diálogo con el portal Infocielo. Además, hizo hincapié en el festival en cuestión, ya que no se hace la Fiesta Nacional del Embutido, sino del Chorizo Seco.

"Dijeron Bragado como pudieron decir otro distrito porque nada de lo que dice tiene que ver con nosotros", enfatizó Gatica. No solo eso, sino que reveló que no cayó bien en la población y se mostró completamente reacio al momento radial vivido en Vorterix: "El tipo no vino en la puta vida a Bragado. Acá a la gente le cayo muy mal porque la nota no tiene seriedad, nadie procuró verificar lo que decían".

La oferta turística de Bragado

En paralelo, Gatica enumeró una serie de atractivos en la localidad de la cual es intendente desde el año 2015. "Es hermoso Bragado, es una localidad agroindustrial que tiene una empresa multinacional de acero para la construcción, fábricas de ropa, de motos eléctricas, unos 45 mil habitantes que aman a su pueblo, una ciudad muy limpia con un parque de 600 hectáreas que todos pueden disfrutar", describió.

Además, dijo que sumado a la Fiesta del Chorizo Seco, se encuentra la Feria del Libro y la Fiesta Nacional del Caballo, que se realizará desde el 6 hasta el 9 de octubre del 2022 con el cierre del show de Los Palmeras, quienes a su vez, estarán en Olavarría en noviembre, otra ciudad de la provincia de Buenos Aires.