El inesperado adiós de Laurita Fernández que sorprendió a El Trece: "No sabe qué hacer"

Laurita Fernández tomó una drástica decisión personal que involucra a El Trece. Qué hizo la conductora de Bienvenidos a Bordo.

Laurita Fernández tomó una drástica decisión personal. En las últimas horas, se conoció que la reconocida conductora de Bienvenidos a Bordo realizó un cambio radical en su vida privada que, sin dudas, involucra a El Trece.

De acuerdo a lo que dio a conocer Crónica, a través de la sección La Pavada, Laurita le dijo adiós a su casa de country de Pilar (Provincia de Buenos Aires) que había comprado con Nicolás Cabré, de quien se separó a principios de 2022 luego de varias idas y vueltas.

Según precisaron, la presentadora y modelo cuenta con mucho trabajo en El Trece y "tiene planes de mudarse" y de vender el inmueble que había adquirido con Cabré. ¿A qué se debe su decisión? Fernández "no tiene tiempo de estar yendo y viniendo" para realizar el programa Bienvenidos a Bordo, ya que le demandaría mucho más desgaste.

Laurita Fernández tomó una decisión que involucra a su trabajo en Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Por lo pronto, Laurita mantiene el deseo de vender la casa del barrio privado. Debido a que por ahora le cuesta venderla, decidió alquilarla y mudarse a un departamento de Palermo, sitio el que le quedará más cómodo para ir a trabajar a los estudios de El Trece. Por supuesto que esta noticia causó sorpresa y alegría entre las autoridades del canal, donde están muy a gusto con su desempeño en la conducción.

Laurita Fernández explicó por qué no tiene pensado ser madre

En una entrevista que hace unos días le concedió a Socios del espectáculo, a Laurita Fernández le consultaron si existe la posibilidad de reconciliarse con Nicolás Cabré, con quien estuvo en pareja durante casi tres años.

"No hay vuelta atrás y es una historia cerrada y terminada. Lo que no teníamos en común se resolvió en privado, es más, se había resuelto mucho antes de separarnos", contó Laurita, que también reconoció que había planes de convivencia y hasta de tener un hijo. De esta forma, la conductora abrió el juego para que le consultaran por sus pensamientos sobre la maternidad y qué desea ella.

"Ahora no me gustaría tener hijos", se sinceró Fernández. De todos modos, la conductora también se encargó de dejar en claro que le gustaría ser madre en un futuro: "Siempre me imaginé siendo mamá un poco más de grande. No me imaginaba a los veinte o treinta y, de hecho, no me sucedió".