El impensado reclamo íntimo de Manuel Urcera a Nicole Neumann: "De culo"

La modelo y el deportista vivieron un insólito momento en la cama. Nicole Neumann le puso los puntos a Manuel Urcera tras un fuerte reclamo.

Nicole Neumann y Manuel Urcera protagonizaron un insólito momento en las redes sociales tras compartir un video en el que se hicieron un insólito planteo. La modelo y el corredor de carreras se grabaron desde la cama y se rieron por una particular situación que vivieron.

Urcera le había pedido a Nicole que le llevara un café a la cama. Sin embargo, la modelo y panelista de TV se negó. Por lo tanto, ambos hicieron un video en el que la modelo explicó sus argumentos de su negativa; mientras que el deportista le hizo una serie de reproches.

El diálogo entre Urcera y Nicole sobre este conflicto

Urcera: "Derecho a réplica".

Nicole: "Sí, porque me hacés quedar como que no te quiero traer un cafecito y yo...".

U: "Y, pero no. 'Quedar' no; se vio".

N: "Yo ya había hecho tres viajes (en alusión a sus idas y venidas del dormitorio a la cocina) y cuando me voy a meter en la camita me salís con lo del cafecito".

U: "Y, pero, tres viajes porque sos ineficiente, gordi. Si somos dos, son dos platos".

N: "No, no, no. Había 20 mil cosas".

U: "Y bueno, en el mismo viaje que fuiste podrías haber traído el postre".

N: "No, no. Yo hoy me levanté 7 y media de la mañana y te dije que iba a las carreras y que necesitaba descansar, estar tranquila. Ya hice tres viajes para la comida, un cuarto viaje para el postre".

U: "¿Cómo tres viajes?".

N: "Sí, para llevar la comida de vuelta a la cocina. Hice cuatro viajes y cuando me voy a meter a la cama me saliste con el cafecito".

U: "¿Y cómo fue tu cara?".

N: "De culo (risas)".

La respuesta de Nicole Neumann a Luli Fernández tras su acusación

Fernández reemplazó a Neumann en su silla del ciclo Los Ocho Escalones del Millón y denunció a su colega, ya que ésta supuestamente no habría estado de acuerdo con ese reemplazo. "Las tres fechas que me quedé sin trabajar fue porque vos pediste que no esté. Lo que a mí me llamó la atención es que el día 17 estuvo al aire Sole Solaro, no estuvo Nicole, esa fecha la tenía yo. Después empecé a hacer memoria y días antes yo había hablado en Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el descontento con ella por sus ausencias", enunció Fernández.

"A mí lo que no es verdad no me afecta, es así. Uno da poder a lo que quiere y a lo que siente, ¿no? Y como no me afecta porque no es verdad... Cada uno carga con su verdad", fue la respuesta de Neumann ante la acusación de su colega.