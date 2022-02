El furioso descargo de La Chepi ante una situación que la indignó: "Eduquemos"

Con un potente videoclip, Dani "La Chepi" habló del complicado momento que atravesó Isabella en la escuela e invitó a la reflexión.

Hace ya varios años que Dani "La Chepi" trabaja con las redes sociales, por lo que logró cosechar miles se seguidores como fruto de su contenido humorístico y original. Sin embargo, hay ciertas circunstancias en las que la influencer aprovecha su gran llegada para tratar temas importantes, como lo hizo recientemente al comentar el bullying que sufrió su hija en el colegio.

Cuando se trata de su vida personal, "La Chepi" intenta mantener un perfil bajo para que estos descargos no se mezclen con su trabajo en las redes, pero hay veces que las situaciones traspasan la singularidad y se convierten en algo a tratar a nivel social, motivo por el cual la influencer no se queda de brazos cruzados. En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la comediante hizo un fuerte descargo e invitó a la reflexión a los adultos para frenar el bullying en los niños.

"A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo 'Tu mamá no trabaja, mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar'", comenzó su descargo Dani, al cual acompañó con un video en donde mostraba las actitudes que podían incorporar los niños con el simple hecho de escuchar a sus padres y luego imitarlos.

"La Chepi" comentó que su hija Isabella había sido burlada en el colegio por el trabajo de su mamá, ya que hay muchos adultos que no lo consideran "un empleo de verdad". "Tus videos no son graciosos", "Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar", fueron algunas de las frases que escuchó la niña, sumadas a otras que atacaban su aspecto físico.

"Estas son frases que claramente escuchan es casa. Eduquemos con amor", sentenció su escrito Dani "La Chepi" invitando a sus seguidores a profundizar sobre el bullying en sus casas y concientizar a las generaciones futuras para evitar tristes desenlaces.

La adicción de Dani "La Chepi"

Con motivo de quitarle el estigma a temas que todavía de consideran tabú, Dani "La Chepi" suele hablar de experiencias personales para incentivar a sus seguidores a salir de aquellos sitios que no les hacen bien.

Lejos de las redes sociales, ya que es un espacio que utiliza para trabajar, Dani se sinceró en una entrevista y habló de la adicción que sufrió hace algunos años. "Me fui animando de a poquito a hablar y contar de los excesos en general. ¡Y nada en exceso es bueno! Un día en el programa de Andy Kusnetzoff di un paso al frente y hablé del tema. A todos les sorprendió porque era alcohólica, pero sí, estuve hasta medicada", le contó a María Laura Santillán.

"Estuve medicada durante años por mis excesos con el alcohol. Siempre viví de noche porque trabajaba en eventos. Y bueno, empecé por una excusa, por un acontecimiento de mi vida a tomar. Y después ya no podía hacer nada si no tomaba", sentenció sobre la situación de la que pudo salir con ayuda profesional.