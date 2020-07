El exnovio de Charlotte Caniggia se enamoró de una famosa modelo trans

Poco se sabía de Lohan, el exnovio de Charlotte Caniggia, luego de que cortase el vínculo amoroso que lo unía a la mediática. En las últimas horas, el cantante que se fue a Colombia a probar suerte con la música presentó a su nueva pareja, una famosa modelo transexual llamada Mara. Ambos se ven muy felices y así lo demostraron en sus redes sociales.

De la mano de artistas como J Balvin y Maluma, Lohan viajó a Colombia para apostar a su carrera como artista del reggaetón, ritmo latino que cada día suma más adeptos. En el camino se cruzó con Mara, una bella mujer trans que lo llevó a volver a confiar en el amor. "Ya nos besamos y me gustó", reveló en una nota con revista Pronto.

"Me encontré con una persona súper linda, buena, luchadora. Tiene una historia de vida muy dura y pudo salir adelante de muchas cosas. Es súper buena, cariñosa y somos muy buenos amigos", siguió, visiblemente enamorado.

Y agregó con total firmeza: "Para mí es una mujer y su condición no me afecta para nada. Hoy está todo el mundo muy abierto, las cabezas de las personas están más abiertas que antes". Por el momento, su ex Charlotte Caniggia no salió a hacer declaraciones en los medios ni celebró en redes la nueva pareja que se formó.