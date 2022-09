El doloroso momento de Rocío Marengo: "Sé que me va a costar"

Rocío Marengo contó cómo se siente luego de transitar una difícil situación.

Rocío Marengo manifestó sus sensaciones con respecto a un problema ocurrido meses atrás. La modelo y bailarina dijo que intentó quedar embarazada a través del método de fertilización in vitro pero los resultados finales no fueron los esperados, motivo por el cual se mostró muy angustiada.

A través de un programa de televisión de Chile, Rocío Marengo reveló que sufrió un doloroso momento con la búsqueda de su bebé. "Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos", explicó.

En este sentido, brindó detalles del tratamiento que no salió bien: "Me dolió muchísimo. Es muy reciente porque lo hice este año". Después de este momento, le surgió la posibilidad de formar parte del reality show de cocina chileno El discípulo del chef: "Entré y para mí fue mágico. Me hizo muy bien".

En última instancia, Marengo aseguró que la lucha por ser mamá seguirá vigente a pesar de la dolorosa situación que le tocó vivir. "Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con estos resultados. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá", expresó.

Rocío Marengo confirmó su separación y arremetió contra Fort

Rocío Marengo confirmó su separación de Eduardo Fort a través de sus redes sociales. La exparticipante de Bailando por un sueño dejó en claro que todo habría terminado mal con el hermano de Ricardo Fort, tras más de siete años desde el comienzo de su relación.

La modelo estableció una dinámica en su cuenta de Instagram basada en abrir un espacio en sus historias para que sus seguidores puedan hacerle preguntas sobre su vida y ella responderlas en primera persona. "No es pregunta, deseo que tengas un amor que te valore y acompañe en todo, que seas su prioridad", escribió uno de los usuarios de redes. Y Marengo respondió: "Gracias. Sí, yo también lo deseo. Confío en los planes y tiempos de Dios".

Otro seguidor de la estrella de la televisión chilena le hizo una consulta en referencia a las posibilidades de que contrajera matrimonio y esa pregunta hizo que Marengo destapara la verdad sobre sus sentimientos hacia el hermano de Ricardo Fort: "Por ahora no, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo".

"Tengo problemas personales es muy difícil porque el trabajo es mi refugio y hoy no salía nada bien. Capaz que el jurado no entiende: la verdad es que hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación", había dicho enojada Marengo en septiembre del año pasado, tras una pregunta de Marcelo Tinelli en el ciclo Showmatch: La Academia.