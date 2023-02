El doloroso adiós de Mercedes Ninci: "Fui la mujer más feliz del mundo"

Mercedes Ninci y una noticia inesperada para todos. La periodista se refirió a un duelo que está transitando con el apoyo de sus seres queridos.

Mercedes Ninci es noticia por una triste despedida. La periodista está transitando un duelo complicado tras sufrir una pérdida importante en su círculo íntimo. "Hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada", sostuvo, al mismo tiempo que se refugia en sus seres queridos para salir adelante.

Lo cierto es que Mercedes Ninci confirmó la separación con quien fuera su novio, el empresario Alberto Curi Aragón. Si bien los rumores ya indicaban una posible separación, fue la propia periodista quien terminó con las especulaciones. "Nos distanció la distancia", expresó en diálogo con Teleshow.

“Fui la mujer más feliz del mundo durante el tiempo que estuvimos juntos y me quedo con ese lindo recuerdo. Hoy por hoy vivo el día a día y no hago proyectos de nada”, sentenció Mercedes Ninci, quien estuvo cuatro años en pareja con Alberto Curi Aragón. En tanto, la periodista continúa su camino enfocada en el bienestar de sus cuatro hijos mientras transita el duelo sentimental.

La historia de Mercedes Ninci y Alberto Curi Aragón

“Me enamoré antes de conocerlo. Su hermana Belén, con quién nos veíamos siempre en su peña de Palermo Hollywood, me hablaba con orgullo de Alberto. Me contaba que había tenido un cáncer de piel, luego necrosis de huesos en las rodillas y los pies, que había estado dos años en una silla de ruedas y que un día se levantó para subir el Aconcagua y luego siguió hasta la cima de las montañas mas altas del mundo. Yo no tenía posibilidades de encontrarlo porque estaba en Salta y supongo con pocas ganas de venir a Buenos Aires, donde había pasado por varios tratamientos muy traumáticos. Desde que me enteré de aquella historia en enero del 2017, comencé a soñar con verlo", relató Mercedes Ninci en Teleshow en el año 2020.

Más allá del amor, Ninci siempre tuvo claro que la distancia era el único obstáculo en la relación: Todo se hacía difícil. Me invitaba a sus cumpleaños en febrero en Salta pero ese mes es sagrado para nuestra familia. Todos los años nos juntamos en nuestra casa de Dolores en San Esteban, Córdoba, para pasar las vacaciones juntos. A comienzos del 2020 Belén me dice que vaya a la peña porque Alberto había viajado a Buenos Aires para hacer un curso de escritura. Cuando lo vi, me tembló el corazón como nunca me había pasado. Nos vimos tres días, después se fue a Salta y llegó la pandemia. Durante la cuarentena siempre hablábamos. Así me fue contando por tramos toda su historia tan dramática y resiliente al mismo tiempo”.

“Con Alberto somos tan distintos y tan iguales a la vez. Yo disfruto del peligro citadino, él en cambio ama el riesgo que le puede deparar la furia de la naturaleza. Alberto, cuando no está de expedición, convive con el ritmo del bombo legüero de su peña. Yo, con el ruido del bombo de la protesta callejera”, supo expresar Mercedes Ninci años atrás. Y lo cierto es que fue, justamente, la distancia la que terminó con un romance de cuatro años.