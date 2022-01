El dolor de Aníbal Pachano en su retiro: "Estuve con el cerebro inflamado"

En diálogo con Dady Brieva (Volver Mejores, El Destape Radio) el coreógrafo Aníbal Pachano habló de cómo transita su salud en medio de su espectáculo despedida de los escenarios.

Meses atrás Aníbal Pachano anunció su retiro de los escenarios como artista del music hall y la noticia provocó estupor en el ambiente artístico. Así...vuelvo es el show con el que cierra una etapa de su carrera, para explorar otras facetas de su oficio. En diálogo con Dady Brieva en Volver Mejores (El Destape Radio), el exjurado de ShowMatch habló sobre su amistad con el conductor y reveló cómo se encuentra su salud en la actualidad.

"Venías (Dady) a jugar a mi casa porque mi papá era Jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe y tu papá lo cuidaba, porque tenía un cargo muy importante dentro de la Policía Federal. Eran muy amigos. Me acuerdo de vos de chiquito, de habernos cruzado alguna vez", remarcó Pachano al inicio de la entrevista, sobre su amistad con Dady, quien -de forma muy amena- señaló que iba a comer a su casa, en Santo Tomé.

Luego de la anécdota, Aníbal contó cómo está viviendo la temporada de su show en Villa Carlos Paz, en pleno repunte de contagios: "Estamos en un momento complicado pero acá estamos, poniendo el pecho en la bala y presentándonos. (...) Trato de incentivar a que la gente se vacune. La pandemia no se va a ir de un día para otro". Además, sosteniendo la bandera de las vacunas, Aníbal indicó que todos aquellos que vayan a la boletería con los carnets de inmunización completa tienen descuentos en las entradas.

Pero el momento de clímax llegó cuando el exMidachi le consultó a su entrevistado por su estado de salud, consiguiendo una revelación difícil del otro lado. "Estuve con el cerebro un poco inflamado entre septiembre y diciembre, y cuando llegue a Buenos Aires creo que me van a hacer rayos. No quiero operarme. Ellos (los médicos) dicen que no me va a pasar nada, pero por ahora no quiero. Quitando eso estoy fenómeno, muy activo", manifestó Pachano, dejando en claro su decisión.

Así...vuelvo: el fin de Pachano como artista en los escenarios

"Yo tomé la decisión de, después de esta temporada, hacer Buenos Aires, una gira, y terminar una etapa y empezar otra más desde el lado de la dirección, la estética, desde una mirada de afuera. Está bueno dar un paso al costado y darle espacio a las nuevas generaciones, como mi hija", indicó el papá de la actriz Sofía Pachano, argumentando la importancia de salir de escena y despedirse a lo grande, con un último show biográfico que posiblemente tenga continuidad en la pantalla chica, con una serie.

Como repaso de su trayectoria, Pachano habló de la importancia de Ana Sanz -otrora su pareja y madre de su hija- en su crecimiento y desarrollo artístico: "Fue la mujer de mi vida, mi gran amor. No he encontrado otra persona así. Juntos hemos creado el BottonTap, fuimos dos profesionales que llegamos a lugares impensados. Pasamos muchas cosas emocionantes"-