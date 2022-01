El día que Pablo Echarri advirtió sobre Fabián Gianola: "Mentiroso serial"

Varios años antes de que se desataran las denuncias por abuso sexual en contra de Fabián Gianola, Pablo Echarri lanzó fuertes advertencias sobre la personalidad del actor. El video y qué fue lo que dijo.

Fabián Gianola se encuentra en serios problemas. A fines del 2021, diversas denuncias por abuso sexual lo dejaron contra las cuerdas en la Justicia, donde deberá brindar explicaciones. Pese a que el año pasado el caso tomó mucha notoriedad, lo cierto es que Pablo Echarri anticipó en 2017 qué tipo de personalidad tiene el artista, a quien dejó muy mal parado con un testimonio fulminante.

A través de una entrevista que le concedió a Intrusos en el Espectáculo, donde Jorge Rial era el conductor del programa emitido por América TV, Echarri prendió el ventilador y lanzó fuertes comentarios sobre Gianola: "Fabián, aparte de ser un mentiroso serial, es realmente un pésimo compañero, es falso como billete de tres pesos".

En tanto, la pareja de Nancy Dupláa indicó que su colega tuvo actitudes sumamente malas: "Siempre ha esgrimido una bandera de ayuda y de representación de los compañeros, actores y actrices, que no estaban pudiendo hacerse un dinero que tanto necesitan... que está navegando por el mundo y esperando que SAGAI (NdeR: asociación civil sin fines de lucro que gestiona y administra colectivamente los derechos de propiedad intelectual de diversos artistas abonados de manera compensatoria por la comunicación pública en sus obras) tenga la apertura para encontrar el canal y se pueda llegar a cobrar, y lo que siempre buscó fue un desgaste, poner en tela de juicio nuestra honestidad por cuestiones políticas, por un lado".

Fabián Gianola, acusado de varios abusos sexuales.

"Creo que detesta a algunos de nosotros en forma profunda. Creo que por algún tipo de odio o disgusto de compañero... creo que, más allá de que me falluteó toda su vida, nunca le cayó bien que yo tenga la iniciativa y la intención de producir y haber tenido una buena consecuencia de eso, haber llegado a hacer buenas cosas", añadió, ante la atenta mirada de Rial y todo el panel de Intrusos.

"Se dijo que armaste tu productora con subsidios del Gobierno", le acotó una de las periodistas que formaban parte del programa. Y Echarri resaltó: "Es falso, mintió, mintió...". Y agregó: "Primero que demoniza la puesta en práctica de políticas culturales de las que él también se sirvió. Hay que ser canalla para hacer eso. Y después mintió porque nuestra productora no se vio beneficiada de ese subsidio, entonces utilizó la mentira para poner la honestidad en tela de juicio... y eso no se hace, como compañero no se hace... vengo transitando este oficio hace veintipico de años y eso no se hace... no hago más que encontrarme más cerca de los compañeros. Y este tipo es muy cruel, muy dañino y casi que no hay posibilidad de limar asperezas. Esta opinión es general".

La fulminante advertencia de Pablo Echarri sobre Fabián Gianola

Sobre el final del duro testimonio, Pablo Echarri dejó en claro que Fabián Gianola "es un tipo muy poco querido por actitudes horribles y espantosas". Pese a que no quiso mencionar qué es lo que hizo el artista, hoy acusado de varios abusos sexuales, indicó: "No las voy a enumerar acá, pero que todos nosotros conocemos...". Y concluyó: "Podría decirte... 'a ver, ¿cuál es la que vos conocés?' Podríamos armar un abanico...".

En 2017, Pablo Echarri lanzó fuertes comentarios contra Fabián Gianola.

El drástico cambio de Fabián Gianola tras las denuncias por abuso sexual

El periodista Juan Etchegoyen indicó en Mitre Live que Fabián Gianola hizo un importante cambio tras las denuncias por abuso sexual: "Fabián Gianola decidió cambiar de abogado en medio de las denuncias en su contra. Juan Pablo Fioribello no será más su representante legal". De esta manera, se conoció que el actor habría elegido la representación legal de dos mujeres para defenderlo frente a la oleada de denuncias en su contra.

"Ahora la defensa del actor la va a asumir la Doctora Evelyn Andriozzi y Estela Mari Domisi", sentenció el periodista sobre el tema que generó una gran polémica en la farándula argentina y que, seguramente, tendrá nuevos capítulos para seguir de cerca.

Quiénes acusaron de abuso a Fabián Gianola

Entre las denuncias mediáticas y judiciales, figuran las de: