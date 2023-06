El detalle de las fotos filtradas de Rusherking y su novia que todos vincularon a La China Suárez

El músico se mostró muy cercano a una famosa influencer española. Rusherking estaría en pareja después de haber cortado con "La China" Suárez.

Rusherking fue visto muy cercano a una influencer española en una foto que se viralizó en las redes sociales. El intérprete de hits como Los del espacio y Además de mí fue tendencia en el mundo cibernético debido al gran parecido entre su supuesta actual pareja y María Eugenia "La China" Suárez, su última novia.

"La China" Suárez y Rusherking anunciaron su separación a principios de abril de este año con posteos en sus redes sociales que generaron rebote mediático al instante. La protagonista de Abzurdah y El Hilo Rojo y el músico que recientemente colaboró con su ex María Becerra estuvieron en pareja durante un año y compartieron en sus perfiles decenas de momentos juntos cuando eran pareja, de los que también formaban parte los tres hijos de Suárez, Rufina, Magnolia y Amancio.

La cuenta oficial de LAM, el ciclo que Ángel de Brito conduce en América TV, compartió una imagen que deschavó a Rusherking con una joven en un hotel de Madrid. La nitidez del material le permitió a la prensa buscar información sobre la chica que acompañó al cantante y al instante se viralizaron fotos de su rostro, muy similar al de "La China" Suárez. Como no podía ser de otra manera, las redes sociales se llenaron de memes y comentarios irónicos respecto del extremo parecido entre la artista que se radicó en otro país y la nueva novia de Rusherking.

La joven tiene 20 años, se llama Mar Lucas y trabaja como tiktoker, con una de las cuentas con más resonancia en esa red social en España. Al mismo tiempo, Mar estaría en busca de ampliar su campo de trabajo, ya que en su última publicación subió un video cantando y escribió "Se viene algo grande", en alusión a un posible proyecto musical. Si bien el músico que se habría acercado a Wanda Nara y Mar Lucas aún no se pronunciaron sobre estos rumores, la información brindada por periodistas de espectáculos indicaría que se trata de un nuevo romance.

La reacción de Rusherking ante una fake news sobre su vida

El cantante que vivió un tenso momento con un periodista compartió un posteo en Twitter sobre un video que vio en TikTok donde afirmaban que él estaba deprimido. "Recién vi unos tiktoks que decían que estaba re triste en las historias de ayer. Jajajajaja, estaba re en pedo y cómo saben que no me gusta (que me canten el feliz cumpleaños) cantaron el cumpleaños 40 veces los culiaos. Los amo. Estoy feliz", escribió el joven para llevar claridad a su gente sobre su estado de ánimo.

Qué dijeron Rusherking y "La China" Suárez cuando se separaron

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió Eugenia "La China" Suárez, quien recientemente demandó a Yanina Latorre, en el pie de foto de un posteo que hizo en el feed de su perfil de Instagram, en el que publicó un video alusivo a su amor con Rusherking.

Por su parte, el músico también se expresó al respecto en las redes, a través de una historia de Instagram. "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque se que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse", escribió el artista, con un texto un poco más informativo que el de Suárez, quien habló más de sus sentimientos.