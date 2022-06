El delicado momento de salud de Dani La Chepi: "Al quirófano"

La humorista se sinceró sobre una afección de salud que la tiene algo alarmada. Dani "La Chepi" reveló que será operada este martes y habrá que esperar un importante resultado.

Dani "La Chepi" reveló que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días tras hacerse algunos estudios médicos. La exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina trató de llevar tranquilidad a sus seguidores al relatar cuál es la afección de salud por la que la operarán.

La celebridad de redes contó que le detectaron una anomalía en una de sus mamas y agregó: "No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Y si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, al quirófano".

"El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar", continuó su descargo "La Chepi" en diálogo con Paparazzi. "Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo, como siempre", agregó en alusión al show Solo Vos, con fecha de estreno para el 8 de julio.

"Es una serie de Netflix mi vida. Pero bueno, lo que cuesta más, vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas", concluyó la actriz.

El duro descargo de Dani "La Chepi" sobre su historia de vida

"Mi papá tuvo un ACV hace 9 años y me encantaría mostrar que hay un montón de personas a las que les pasa lo mismo, que están presas de su propio cuerpo y que sufren, acompañar desde ese lugar", expresó la humorista en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "Quedé embarazada tres días antes de que a mi papá le diera el ACV y yo le diera la noticia. Y me salvó mi hija. Y dije “tengo que seguir para adelante”. Yo digo que ella es mi motor y me corrigen “no, vos sos tu motor”. Sí, es cierto, pero los hijos… Isa me mira y listo, vamos. Por la nena y por mí".

"La Chepi" aseguró que a pesar de su estado, su padre está presente en cada paso que da en su vida. "Se las ingenia para estar en los peores y mejores momentos. Es algo increíble. El día del estreno en el teatro El Nacional con 1.200 personas, me llamaron por teléfono antes de subir al escenario “a tu viejo le dio una hemorragia interna”. Estrené mi libro en la Feria del Libro, a mi viejo le dio no sé qué. Y al otro día está bien", relató.