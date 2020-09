El productor discográfico confesó una divertida anécdota con Patricia Sosa, en una noche de "calentura".

Oscar Mediavilla fue uno de los grandes protagonistas de la pasada gala del "Cantando 2020". Además de bailar al ritmo de la Zumba junto a Augusto Buccafusco y la periodista Paula Trápani, se animó a confesar una anécdota sobre un intento fallido por intimar con su esposa, la cantante Patricia Sosa. "Se quedó con mi calzoncillo en la mano", reveló Mediavilla, con una sonrisa picaresca.

Antes de darle su devolución a la pareja compuesta por la ex conductora de Telefe Noticias, Mediavilla se corrió del perfil bajo que lo caracteriza y reveló un episodio de su vida íntima que causó risas en todos los presentes en el estudio de El Trece. Ante la pregunta de Ángel de Brito acerca de un dato que dio la cantante la semana pasada -cuando explicó que en una ocasión ella le había arrancado la ropa interior al productor- Mediavilla se animó a esclarecer la declaración.

"Estábamos viendo una película. En un momento yo me acerqué para tener intimidad, ella no se acercó, no me dio bola. Me di vuelta para dormir, estaba tan al borde de la cama y me caí", arrancó el jurado del "Cantando 2020", provocando risas entre los presentes.

Y a continuación, procedió a terminar la historia: "ella quiso agarrarme y se quedó con el calzoncillo en la mano". Aún tentado, sentenció para dar un cierre picante al anécdota: "son accidentes, yo soy un tipo muy caliente".

Oscar Mediavilla bailó Zumba y dejó helado a Nacha Guevara

Paula Trápani y Augusto Buccafusco debutaron en la pista del Cantando 2020 como reemplazo de Flor Torrente -ya que la actriz dio positivo de COVID-19- y protagonizaron una divertida previa haciendo bailar a todo el jurado al ritmo de la Zumba. Hasta Oscar Mediavilla se animó, siguió algunos pasos y sorprendió a su compañera Nacha Guevara.

En la previa, la periodista se dio el gusto de cantar un fragmento de "Aprender a volar", de Patricia Sosa, junto a su hija Milena. "Creo que mi hija está más nerviosa que yo", comentó Trápani sobre su estreno en el show. Y agregó: "Cuando ella tenía 8 años ganamos un concurso en el programa de Mariano Iúdica".

Antes de salir a la pista a interpretar una canción de Cacho Castaña, el compañero de Trápani sazonó la previa al ritmo de la Zumba e invitó a todo el jurado a seguir una coreografía en vivo. Karina "La Princesita", Moria Casán y Oscar Mediavilla se animaron, mientras que Nacha se quedó en su lugar observando a sus colegas mover las caderas.

El bailarín dio unos pasos para que los jurados lo imitasen. "La Princesita" y Moria se acoplaron enseguida al baile popular, cosa que no le sucedió al productor discográfico, quien tuvo dificultades a la hora de seguir los pasos. Aún así improvisó unos movimientos, ante la mirada atónita de Nacha Guevara. Avergonzado por su poco talento para la danza, Mediavilla abandonó la coreografía con sigilo, volviendo a su silla de jurado.