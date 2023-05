El contundente mensaje de Viviana Canosa tras ser vinculada con Leo Sbaraglia

Viviana Canosa volvió a los titulares de todos los medios por los rumores de romances que la vincularon con dos actores. Las primeras versiones indicaban que la conductora de LN+ iba a tener una cita con Marcelo Mazzarello, pero tras la desmentida apareció un "nuevo candidato": Leonardo Sbaraglia. Y su bien ambos negaron la relación, durante las últimas horas del domingo ella publicó un contundente mensaje sobre su presente sentimental.

Las especulaciones comenzaron durante el pase radial con Yanina Latorre -ambas tiene un programa en la emisora El Observador- donde Canosa reveló el intensa relación que tuvo con un hombre. "Tuve un verano espectacular. Tuve algo y nos dimos. Es muy conocido. Nunca nadie supo nada. En lo suyo es el mejor", contó

Tras el comentario, el tema fue abordado en LAM, donde la esposa de Diego Latorre dio más detales de la charla. "Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos. Es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora. Y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos", contó que le dijo su colega.

De inmediato, surgió el nombre de Sbaraglia y se armó una "bola de nieve" que el actor se apuró a desactivar. "Gracias por tenerme en cuenta en las noticias, entiendo que es porque se me aprecia. Pero pido, por favor, que dejen de hacer una bola de una noticia falsa", expresó en sus redes, dando por finalizado el tema.

Algo similar hizo Canosa, que se encargó de aclarar su situación sentimental en Twitter. "Cuando tenga un 'novio' o algo parecido a eso, ponele, se los contaré. Pero, la verdad, estoy sola y muy feliz. Nos divertimos mucho con Yanina en el pase y entiendo el interés de ustedes pero nada de nada de lo que escucho o leo es cierto. Gracias por ocuparse! Muakkkk", escribió en su perfil de la red social.

Sin embargo, los posteos de Instagram con lo que cerró el fin de semana provocaron que todos piensen que hablaba sobre los rumores de romance. “Circulo pequeño, vida privada, corazón feliz, mente tranquila” y "Una vez que aprendes a estar solo te vuelves indestructible”, fueron las frases que compartió en sus historias.

La sorprendente revelación de Viviana Canosa sobre su hija

La conductora charló con Socios del espectáculo, el programa de El Trece conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares y contó una impactante intimidad relacionada con su hija Martina, de 10 años, fruto de su relación con Alejandro Borensztein. "Es el amor de mi vida, me tiene loca de amor. Le agradezco a mis padres que me ayudan porque si no este horario tan tarde del noticiero no lo podría hacer", dijo Viviana sobre el lazo que las une.

Tan fuerte es el vínculo que le consulta cada uno de las propuestas laborales que recibe antes de dar una respuesta. "Yo a ella le cuento todo. Negocio, cada proyecto. Lo de la radio a la tarde se lo consulté. Pensá que yo a la noche llego a casa y está dormida. Por suerte se duerme con mamá, pero no es lo mismo". sostuvo.

En cuanto al colecho, contó cómo fue la charla que tuvo con su hija para negociar que dejen de hacerlo y que cada una duerma en su cama: “Hace un mes se independizó de mi cama y ahora está en su cuarto tranquila. Yo decía que hagamos colecho, que no pasa nada", afirmó. "Pero llegó un momento en el que le dije ‘Martina me parece que ya es hora’ y me contestó ‘tenés razón mamá’. Los fines de semana no, pero bueno", cerró Canosa.