Viviana Canosa durísima con los sueños de su hija: "Su madre no la va a dejar"

La periodista Viviana Canosa se mostró severa al referirse al futuro de su hija Martina y reveló qué sucedería si la pequeña desea convertirse en actriz.

Viviana Canosa volvió a la televisión con un ciclo en LN+ y con motivo de su debut otorgó una entrevista al magazine Socios del Espectáculo (El Trece) donde arrojó una funesta advertencia a su hija Martina, en el caso de que esta desee estar en el medio y convertirse en actriz. "Su madre no la va a dejar", arremetió.

En diálogo con el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares -excompañeros de Canosa en el ciclo Los Profesionales de Siempre- la periodista macrista reveló sobre su presente: “Le encontré a esta nueva faceta de mi vida algo que me apasiona que es leer y estudiar. Armo las entrevistas, los editoriales… y también ahora empieza la locura con la escuela de Martina y los horarios”.

Una vez mencionada Martina en la conversación, el cronista le preguntó cómo reaccionaría si los deseos de la pequeña se vuelcan hacía el medio artístico y Canosa respondió fulminante: "Ella canta, baila, todo… pero lo hace porque le gusta y no sé si lo piensa como para trabajar en tele. Si le gustara y lo hace bien, solo si lo hace bien, la apoyaría”.

"Si es un capricho no. Basta de hijos de famosos que creen que pueden trabajar porque son hijos de famosos. Mi hija es muy inteligente, tiene talento para muchas cosas. Si algún día decide que eso lo quiere mostrar en los medios será porque está muy preparada porque sino su madre no la va a dejar hacerlo antes”, cerró, durísima, sobre la hija fruto de su relación con Alejandro Borensztein.

Laura Ubfal le hizo la fulminante a Viviana Canosa por su llegada a LN+: "Una vergüenza"

La analista de Gran Hermano (Telefe) Laura Ubfal habló sobre la llegada de Viviana Canosa a LN+ en un año electoral y lanzó la fulminante contra la periodista macrista. "Es una vergüenza", sentenció en una entrevista exclusiva con El Destape.

Entrevistada por el fenómeno Gran Hermano, Ubfal contestó a la pregunta sobre los costos de decir la verdad en la televisión y arremetió contra la polémica Viviana Canosa: "Sé quién es quién y digo lo que pienso. Que en este momento Viviana Canosa entre a LN+ me parece una vergüenza, por ejemplo, porque por plata y rating no podés hacer cualquier cosa. Habrá gente que quizás no me llame por decir lo que pienso, y otros que sí, pero, citando a mi gran amigo Carlos Rottemberg, opino que no hay más periodismo. Ahora hay pagos de un lado o del otro y nadie se la juega por lo que piensa y siente. De lo que yo supe que era periodismo hoy no queda casi nada".

"Es un ejemplo de lo que se puede hacer por un poco de poder. Medios que otrora fueron respetables como La Nación viran hacia esto. Es muy gracioso pensar que hubieran podido marcar mi historia: cuando La Nación, que hace muy malos negocios, compra Radio Del Plata, yo trabajaba en la emisora y recibí el llamado de Claudio Escribano, ex subdirector del diario en ese momento, quien me dijo ‘yo quiero que usted dirija el suplemento de Espectáculos de La Nación’. Le agradecí pero le respondí ‘¿usted me ve sentada con todos hombres de traje? Prefiero mandarlo por fax’", agregó.