El complicado momento de Belu Lucius con su hijo: "Miedo"

La influencer mostró que su hijo tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y reveló cómo fue el proceso que la mantuvo preocupada por un tiempo.

Belu Lucius contó el complicado momento de salud que vivió con su hijo menor y generó gran preocupación. La famosa influencer abrió su corazón en redes sociales y contó el "miedo" que tenía por la situación del niño que requirió una intervención quirúrgica.

Benjamín, el hijo de tres años de la influencer y Javier Ortega Desio, fue diagnosticado con estrabismo y tuvo que ser operado por segunda vez para intentar corregir este problema de la vista. El año pasado a esta misma altura, el niño tuvo que ser intervenido, pero como el problema no fue solucionado por completo, se volvió a someter a una operación.

A través de sus redes sociales, la influencer mostró cómo fue la cirugía e incluso habló de sus miedos como mamá. "Así entraron al quirófano recién. Se imaginan mi corazón derretido del otro lado de la puerta de miedo por todo", reveló Lucius luego de mostrar como su hijo le decía "que todo iba a estar bien".

En este marco, Lucius contó: "Es su segunda operación por estrabismo. Si notan que sus hijos tienen algún tipo de desviación o notan algo extraño en su visión, no duden en consultar al oftalmólogo. Cuanto antes lo hagan, mejor. Compartiendo esto sé que voy a darle fuerza a muchos papás y mamás que están en la misma situación. Todo va a estar bien". Afortunadamente, todo salió bien y el niño pudo regresar a su casa tan solo unas horas después de la intervención.

"La cirugía es ambulatoria. Benja se despertó a las dos horas y toleró bien el jugo que le dieron. Nos vamos a casa a seguir recuperándonos", sentenció la influencer y llevó gran calma a sus seguidores que estaban muy preocupados por la situación de salud del niño.

La historia de Belu Lucius junto a su hijo recién operado.

Belu Lucius tomó una rotunda decisión sobre sus hijos y la lapidaron en redes: "No lo entiendo"

Belu Lucius se colocó en el foco de las críticas tras tomar una rotunda decisión sobre sus hijos. La infleuncer mostró en sus redes sociales cómo vivían los dos niños las vacaciones de verano y generó una gran disputa en redes sociales de la que tuvo que salir a defenderse.

Como hace casi todos los veranos, la influencer y exparticipante de MasterChef Celebrity, viajó a Necochea para disfrutar de unos días de playa en familia. Según mostró en sus redes sociales, Lucius viajó junto a su esposo y a su hermana, pero dejó a sus dos hijos en una colonia de vacaciones. Esta decisión la hizo colocarse en el foco de las críticas y salió a justificarse.

"Entiendo que no se entienda, más allá de que yo estoy en Necochea y de vacaciones, estoy trabajando al mismo tiempo, y entiendo que no se entienda esto porque hasta yo a veces no lo entiendo", empezó por decir Lucius sobre su decisión de no llevar a los niños de vacaciones. Luego, añadió: "Los chicos van a la colonia porque quisieron los chicos".

En este marco, la expanelista de Cortá Por Lozano agregó: "Si es por mí que estén acá jugando conmigo, pero si me piden mis hijos de ir a la colonia y ellos son felices estando ahí con sus primos y con sus amigos, ¿por qué no los voy a mandar a colonia?". Además, sobre las criticas que recibió aseguró que "va a dejar de dar tantas explicaciones" porque cada vez más fanáticos le piden que no aclare más nada en sus redes. "Por suerte estamos despertando como seres humanos y siendo mucho más empáticos", sentenció.