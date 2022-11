El cambio de look de Antonela Roccuzzo antes de viajar a Qatar

Antonela Rocuzzo se hizo un inesperado cambio de look para demostrarle su apoyo a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El cambio de look de Antonela Roccuzzo antes de viajar a Qatar

El cambio de look de Antonela Roccuzzo antes de viajar a Qatar

Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi, compartió en sus redes sociales el cambio de look que se hizo para viajar al Mundial de Qatar y demostrarle su apoyo a la Selección Argentina.

Para hacer este cambio, Antonela contactó a un equipo de belleza y pusieron manos a la obra. Este nuevo look está directamente relacionado con el fútbol y no tiene nada que ver con el cabello ni tampoco con cirugías estéticas.

"Buenos días familia divine. Hoy nos vamos Isa y yo a poner uñitas y pestañitas a un lugar muy bonito", compartió la rosarina, junto con un video de sus uñas pintadas de celeste y blanco, los colores de Argentina. Además, aprovechó para hacerse las pestañas y estar impecable.

"Uñitas y pestañitas listas para nuestra bella Antonela Roccuzzo", publicó el salón de estética, junto con fotos y videos del cambio. "Para la más diosa y esposa de nuestro amado capitán", comentó una fanática. "Qué lindas, como la bandera argentina. Hermosa", agregó otra usuaria.

La palabra de Lionel Messi sobre su vínculo con Antonela Roccuzzo

"La Pulga" suele mostrarse bastante reservado con respecto a su relación con Antonela Roccuzzo. Sin embargo, recientemente reveló algunos detalles en diálogo con "El Pollo" Vignolo en una entrevista publicada en Star+.

"Tengo mi lado romántico, de vez en cuando lo saco a relucir. Aparte son muchos años los que estamos con mi mujer y de vez en cuando está bueno hacer algo diferente", relató Messi. Y contó que desde que viven en París, nunca fueron a la Torre Eiffel. "Desde que vivimos acá no fuimos nunca. Fuimos hace muchos años, antes que nazca Thiago. La pasamos bien, nos gustó, pero el tema de la comida en la Torre mucho... soy más normal”, explicó.

"Por ahí la gente se imagina cualquier cosa, pero soy normal, como cualquiera. Creo que a mí me educaron de una manera de chiquito, con los valores que me inculcaron tanto mi vieja como mi vieja. Reforcé todo eso en Barcelona, en el lugar y el club donde caí. Un club con unos valores muy marcados, muy identificados. Siempre crecí con esa filosofía”, concluyó Messi.

Con respecto a la paternidad, Messi dijo que de los dos, él es "el que más los caga a pedos" a los chicos. "A mí no sé si me dan más bola, pero les da un poquito más de cagazo cuando pongo los puntos yo. A veces por demás... Pero intento que aprendan a valorar las cosas y que hay que ganarse las cosas día a día. Y no porque tienen la suerte de tener muchas cosas se crean que es fácil”, cerró el futbolista.