El calvario de Ana Sans, la ex de Aníbal Pachano: "Estaba internada en casa"

Ana Sans, exesposa del mediático Aníbal Pachano, habló de su presente y de cómo transitó la pandemia, período que estuvo signado por una dolorosa muerte familiar.

Ana Sans, exesposa de Aníbal Pachano y madre de Sofía Pachano, estuvo en boca de todos los presentes a la gran reinauguración del Teatro Astros. La actriz, bailarina y coreógrafa impulsora del Botton Tap habló de ello en una entrevista radial, dónde también reveló el duro período de duelo que la marcó en la pandemia. "Estaba internada en casa", manifestó.

En relación a la reapertura del Astros -con la obra Las irresponsables, protagonizada por Julieta Díaz, Paola Krum y Gloria Carrá, Sans precisó: "Fue una noche soñada, con muchos amigos del medio y feliz con el resultado". Acto seguido, en el programa radial Detrás de escena le consultaron por la salida de Sofía Pachano del programa Cocineros argentinos (Televisión Pública) y sentenció: "Hubo muchos comentarios que no fueron reales. Ya Sofi hablará algún día si quiere y sino también está bien. Se fue de buena manera y agradecida, porque eso es lo que le enseñamos toda la vida con el papá".

Pero el momento más duro de la entrevista se dio cuando Ana se remontó a la pandemia y al libro que su hija creó, Recetas en papelitos. "Fue muy loco lo que pasó con la muerte de mi mamá en plena pandemia. Estaba internada en casa y una vez que falleció, Sofía encontró muchas recetas en papelitos en los cajones que mamá había guardado. Y un día dijo: ´Voy a hacer un libro con las recetas en papelitos de los abuelos´", relató en declaraciones a AM 540.

En otro tramo del diálogo, cuando se le preguntó por su relación con el mediático Aníbal Pachano, la bailarina le dedicó un picante comentario: "Bien, por suerte estamos en paz. Mientras Aníbal está ocupado y pone la cabeza en el trabajo, todo va bien. Ahora cuando está desocupado y suelto, ¡agarrate! Lo admiro porque es muy valiente y se recicla todo el tiempo. Es buen tipo pero cuando está para el otro lado, ¡te dan ganas de tirarlo por la ventana!".

Aníbal Pachano habló de su dramática situación de salud: "Algo me va a suceder"

Aníbal Pachano habló de la difícil sitiuación de salud que padece desde hace cinco años. Combatiendo una durísima enfermedad, el coreógrafo dialogó con Radio Perfil y explicó cómo salió adelante pese a los pronósticos pesimistas de los médicos. "No lo podían creer", aseguró quien fue jurado de Bailando por un Sueño.

"No pensé en la muerte, a mí la muerte no me gusta mucho, yo preferiría que fuese rápida, que no tenga que sufrir, no tenga que estar en un estadío complejo. Pero entiendo lo que le sucede a Delon. Mi relación fue salir rápidamente de esa situación, puse mucho de mí, mucho esfuerzo, los médicos no podían creer la rapidez con la que evolucionaba pero yo quería salir de esa situación. Siempre tuve claro que yo iba a pararme y caminar, los médicos no lo podían creer", sentenció Aníbal Pachano, quien comenzó su última gira sobre los escenarios gracias al estreno de Así... Vuelvo.

Contando más detalles sobre las dificultades físicas que su enfermedad le genera, Pachano continuó: "Cuando me vuelve el vértigo me doy cuenta que algo me va a suceder, me descompenso, se hace un nuevo tratamiento, quedo paralizado de medio cuerpo y, en una semana, rápidamente estoy parado y caminando normalmente. Tiene que ver con la voluntad de uno".