Edith Hermida dijo lo que nadie imaginaba de Cristina Pérez: "Con cualquier mujer"

Edith Hermida habló sobre Cristina Pérez y dejó mudos a todos. Qué dijo la panelista de Bendita TV sobre la conductora de Telefe Noticias.

Edith Hermida es una de las panelistas más picantes de la televisión argentina. Es por este motivo que sus declaraciones, muchas veces, son resonantes y en este caso fue Cristina Pérez la apuntada. Sin ningún tipo de filtros, y de manera inesperada, una de las caras de Bendita TV opinó sin tapujos sobre la conductora de Telefe Noticias.

"Me da mucha bronca las publicidades que hace. ¿Por qué le paga, cómo consigue eso?", expresó Edith Hermida en el programa Buena tarde (C5N). Acto seguido, y de forma imprevista, la panelista de El Nueve lanzó una durísima afirmación sobre la tucumana: "No hay nada más híbrido que Cristina Pérez. Cómo le paga esa marca, a ella que tiene cero empatía con cualquier mujer. ¿Por qué le pagan a ella? No me llega, es medio como robótica. No sé qué buscaban los de marketing".

Por su parte, Cristina Pérez recogió el guante y le contestó a Edith Hermida en América TV. "No la conozco, perdón. Pero independientemente de eso, yo siempre digo que no le podés gustar a todo el mundo y, de última, todos tenemos derecho a opinar, ella también lo tiene. Más allá de lo que haya opinado, respeto su opinión", lanzó la conductora.

"Yo me llevo bien con todo el mundo. Supongo que vendo mucho porque trabajo mucho. Hay que tener cuidado con el ego en la televisión, porque hoy estás bien y mañana no, en la radio también... Lo más seguro, lo que a uno lo tiene en su pilar, es el trabajo", cerró Cristina Pérez. Sin nombrar a Edith Hermida, la periodista se refirió a los polémicos dichos que la panelista de El Nueve lanzó en su contra.

Edith Hermida se largó a llorar y abandonó en vivo un móvil de América TV

Edith Hermida se encontraba en medio de una entrevista para hablar del cruce que tuvo con Ángel De Brito en redes sociales. En medio de su relato, a la panelista de Bendita TV se le quebró la voz, rompió en llanto y abandonó inmediatamente el móvil en pleno vivo por América TV.

"Un pibe que hizo un carrerón. Empezó de abajo acompañando a Laura Ubfal y después llegó a donde llegó. Es un chascarrillo que él lo tomó a mal, no fue con mala intención", sostuvo. Además respondió a la acusación de abandonar perros en la ruta: "Eso pasó hace 12 años atrás en Bendita, aclaramos que era un chiste porque a veces decimos cosas que no son, forma parte de la dinámica. Me trajo muchos problemas, me pongo mal porque me angustia de verdad este tema. Nunca pasó".

En la continuidad del relato, Edith Hermida comenzó a sentirse cada vez peor, se le quebró la voz y tomó la decisión de abandonar el móvil. "No sé por qué se enojó mucho. Yo siento que fue un chiste que él lo tomó a mal, que él conteste de esa manera a mi me hace daño. Y ahora sí me voy", soltó. "Está mal, está angustiada", expresó el notero, mientras Mazzocco le pedía que no se vaya.