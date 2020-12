Furia tana: Donato de Santis estalló contra el público de "MasterChef Celebrity".

Donato de Santis, quien tiene la fama de jurado conciliador en "MasterChef Celebrity", estalló contra los televidentes del reality lanzando una queja dura y firme. "La gente quiere ver sangre", sentenció, sin pelos en la lengua.

“El éxito de Masterchef lo vivo bien pero a veces con un poco de tristeza. Mucha gente se toma a pecho un programa de televisión. Este asunto de la grieta, el amigo, el que tiene que ganar, el que tiene que perder. Es un programa de entretenimiento. Más allá de que una persona pueda ser simpática o antipática, no es un concurso de personalidad, es un concurso de cocina“, expuso el chef italiano, durante una entrevista con Mitre Live.

Recordemos que de Santis junto con Martitegui son los dos jurados históricos de las galas anteriores de "MasterChef" y se ganaron una fama muy amena entre los fanáticos del show de Telefe. Durante la entrevista, remarcó que tanto él como sus colegas evalúan los platos y a la persona que los cocina: “Mejor plato gana, peor plato sale. Si hay dos platos feos iguales, se tienen en cuenta otras cosas. Pero si el plato no está rico por distintos factores que cambian todo el tiempo, tratamos de entretener".

Y agregó: "La masa joven está muy interesada. Y son los que más entienden la situación más allá de mensajes inventados. Es un poco divertirse y ver como crecen los participantes. Sentimos que hay familias que se juntan para ver que pasa hoy”.

Pero no todo fueron buenos comentarios sobre "MasterChef", sino que el italiano también se dio el lujo de, sin filtro, disparar fuertes críticas hacía los televidentes: “La gente quiere ver sangre y no es así, es un programa de cocina y la devolución de sus comidas es el corazón del programa y no castigar a la persona que dijo una barbaridad".

“Me da bronca que la gente se pierda la oportunidad de aprender algo. Aprender aún con las fallas. No somos perfectos. Es un entretenimiento. La gente se tiene que cagar de risa. Sino parece que tiene que estar todo preparado para matar a alguien. Para que se lo destruya. A mi no me afecta pero me da pena que haya personas que se pierdan esa oportunidad. Obviamente hay bandos e hinchan por el otro. A veces gana uno y a veces otro", finalizó, sin pelos en la lengua.