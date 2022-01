Desolador: Carmen Barbieri se contagió nuevamente COVID-19

A un año de su larga y compleja internación por las complicaciones que le generó el coronavirus, la capocómica Carmen Barbieri se volvió a contagiar.

Con el estallido de la tercera ola de la pandemia y a pocos días del contagio de su hijo, Federico Bal, Carmen Barbieri contrajo coronavirus por segunda vez. La capocómica ya había transitado una grave internación por las complicaciones que le trajo el virus. "Ella se sentía mal de la garganta, pero estaba bien", informó el periodista "Pampito" en Mañanísima (Ciudad Magazine).

"Carmen dio positivo de Covid-19 Nos enteramos anoche. Ella se sentía mal de la garganta, pero estaba bien. La semana pasada nos habían hisopado a todos y dimos negativo toda la semana. Pero el domingo ella estaba hablando con la producción, tenía un poquito de dolor de garganta y la productora le mandó un hisopado a su domicilio", informó el periodista del magazine que conduce Barbieri.

Y agregó: "No nos esperábamos que dé positivo. Ella está bien, prácticamente sin síntomas. Está un poquito cansada y con molestia en la garganta. Está aislada". La artista, que ya tiene tres vacunas contra el COVID-19, cumple con el aislamiento en su hogar mucho más tranquila que la primera vez que se contagió.

El calvario de Carmen con el COVID-19

Hace exactamente un año, contrajo el virus y, a raíz de sus enfermedades preexistententes, quedó internada en la Clínica Zabala por prevención. En pocos días se cuadro se agravó a tal punto que el 30 de enero fue inducida a un coma farmacológico. "Recuerdo cuando estuve mal que ustedes del otro lado pidieron mucho por mi recuperación. Ahora les pido a todos los creyentes, y los no creyentes que pidan y manden lindas energías para mi vieja. Tuvieron que pasarla a terapia intensiva, el cuadro se complicó, no dejen de cuidarse", publicó Federico en las redes sociales, donde se organizaron diferentes cadenas de oración.

Luego de cinco días críticos, la exvedette presentó mejoras en su cuadro, con buenos niveles de oxigenación y sin fiebre. Y aunque parecía que el COVID-19 ya era una prueba superada, tuvo que permanecer más tiempo hospitalizada debido a una bacteria intrahospitalaria. "No imaginé que iba a volver. Este virus casi me mata", reveló a fines de marzo, cuando se reincorporó a la grabaciones de MasterChef Celebrity 2. "No me angustio, pero me agarra una cosa extraña en el pecho, pero gracias a Dios salí adelante con trabajo, ¿Qué más puedo pedir? Estoy feliz", insistió.

"Todo lo que viví me demostró que la vida es valiosa, que no es normal sentirse bien, porque uno se siente bien, se levanta a la mañana, trabaja... es lo común sentirse bien. Cuando uno empieza a sentirse mal y empieza a enfermarse valora lo que es sentirse bien, levantarte a la mañana y que no te duela nada", agregó, notablemente emocionada y agradeció el amor que recibió por parte de su público mediante las cadenas de oración que se organizaron durante su internación.