Denise Dumas habló del excitante ritual que tiene con Campi: "Probamos"

La conductora Denise Dumas reveló cuál es el ritual que comparte con su marido, uno de los humoristas más populares de la televisión.

Denise Dumas lanzó una inesperada revelación sobre su vida sexual con Campi, su marido y uno de los humoristas más populares de la televisión. Sin tapujos, la conductora habló del excitante ritual que comparten una vez al mes: "Probamos y nos dimos cuenta de que está muy bueno".

En el marco del nuevo ciclo de entrevistas de IP Noticias conducido por Agustina Kämpfer, la actriz y conductora le contó a Nicolás Peralta cuál es el ritual sexual que practica con su marido: “Una vez por mes, con Campi vamos a un telo. La pandemia nos arruinó nuestra rutina".

"Un día probamos y nos dimos cuenta de que está muy bueno, sin problema de nada, teniendo nuestro espacio. Por que si no, saliendo a comer algo y volviendo a casa después de haberme levantado a las siete de la mañana para llevar a los chicos al colegio, ¡a las dos de la mañana… no señor! Entonces, nos propusimos hacerlo especial y le encontramos la vuelta”, agregó, profundizando en el momento de intimidad que le ayudó a no perder el fuego en la pareja.

El nuevo proyecto laboral de Denise Dumas en El Nueve

El nuevo ciclo que llevará a cabo Dumas en El Nueve es El sueño de tu casa, que debutó el pasado 25 de julio de 16 a 17 horas, horario que antes le pertenecía al Super Super de Listorti. "Estoy re contenta, terminé Flor de equipo y me llamaron de Canal 9. Además tenían urgencia de arrancar, así que fue todo rapidísimo y ya estamos empezando a grabar", develó Denise en diálogo con La Nación.

En cuanto al programa en sí, Denise Dumas reveló que se trata de un ciclo de "entretenimientos". El sueño de tu casa le dará la bienvenida a diferentes familias que enfrentarán desafíos de destreza física y mental para lograr ganarse una casa en valuada en 10 millones de pesos.

Días atrás, Denise trascendió en los medios por la decisión de ser el hogar de tránsito de una perrita con la pata quebrada y al borde de la muerte, a la que está hospedando en su casa a la espera de su recuperación y adopción. "Tomamos una decisión emocionante, hermosísima y no sé qué más, porque nunca lo había hecho. Vamos a ser hogar de tránsito de Cala", publicó junto con una serie de fotos y videos del animalito.