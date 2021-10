Dalma Maradona disparó su furia en las redes: "Cagón de mierda"

La actriz no se calló ante una injusticia que vivió en las redes sociales. Dalma Maradona se expresó sobre la firma de su padre.

Dalma Maradona mostró su enojo con un hombre que se dice el dueño de su apellido como marca, Stefano Ceci. En su descargo, la hija del legendario jugador de fútbol argentino demostró una vez más su carácter a la hora de enfrentar a quienes quieren colgarse de la fama y prestigio de su padre.

“Me acaba de aparecer que me bloqueaste cagón de mierda. Tu cuenta sigue en pie por lo tanto te voy a seguir denunciando, Emprendedor cambialo por estafador. ¿Estás loco o sos un hdp!? Un tipo que apareció como un fanático ahora dice ser el dueño de la marca Maradona! Estamos todos locos?”, escribió la actriz en sus historias de Instagram, donde compartió capturas de pantalla que avalaban que había sido bloqueada por su denunciado.

No es la primera vez que Dalma Maradona debe demostrar su coraje en las redes sociales para limpiar su nombre. De hecho, cuando Matías Morla o el periodista Luis Ventura han injuriado a ella, su hermana y su madre, la celebridad no dudó en responderles con todo en público.

Las palabras de Dalma Maradona tras la muerte de su padre

En un reportaje con Ángel de Brito, Dalma Maradona abrió su corazón y reveló detalles sobre el deceso de Diego Armando: “Muchas veces quedamos como locas con Gianinna por no contar las cosas que hacíamos con mi papá. Y la verdad es que no tenemos que explicar nada... En cuanto a los chats que se filtraron ya sabemos todos quien los filtró y tengo la conciencia tranquila porque ahí no van a encontrar nada que nos haga quedar mal o responsables de lo que sucedió. A mí a mi papá no me lo va a devolver nadie”, comenzó en julio pasado.

“Nos costaba mucho llegar a mi papá, muchas veces fuimos a verlo y la "organización" no nos dejaba entrar y después nos llamaba mi papá preguntándonos por qué no lo habíamos ido a ver. Estaba todo orquestado para que sucediera lo que terminó sucediendo”, se defendió, en alusión a las críticas que ella y su hermana recibían por supuestamente no ocuparse de su padre. Y agregó: “Hubo mucha negligencia, hay gente involucrada y lo dice la justicia. Entiendo que la fiscalía está actuando muy bien. Yo los quiero ver presos a todos, a todos, a Morla también, no sólo a los que lo trataron. Es un asco lo que le hacían a mi papá. Y lo que tenían que hacer no lo hicieron”.