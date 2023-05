Cuántos hijos tiene Karina La Princesita

Karina tiene una sola hija, fruto de su amor con El Polaco. Conocé quién es y sus anecdotas más divertidas.

La hija de Karina La Princesita Tejeda y El Polaco, Sol Cwirkaluk, causó revuelo en las redes sociales al publicar una serie de Instagram Stories para encontrar novio a su madre. La jovencita de 15 años compartió una foto de su mamá en actitud sexy y le puso la leyenda “Se busca novio para mi mamá”. La publicación se volvió viral y generó un sinfín de comentarios.

Un llamado divertido y exigente

El divertido ida y vuelta de Sol con su mamá.

En su publicación, Sol estableció las condiciones que debe cumplir el novio ideal de su madre. Entre las exigencias se encuentran hombre no infiel, no mentiroso, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional. La joven hizo hincapié en que quien desee postularte debe tener entre 36 y 46 años, teniendo en cuenta la edad de su madre.

El ingenioso anuncio de Sol refleja la intensa relación que mantiene con su madre. La adolescente suele mezclar su particular sentido del humor con el uso de las redes sociales. Lejos de ofenderse, la cantante compartió la publicación de su hija para celebrarla.

El pasado amoroso de La Princesita

Karina La Princesita Tejeda es una cantante, compositora y actriz argentina radicada en Buenos Aires. En el ámbito artístico, La Princesita es conocida por canciones como “Corazón mentiroso” y “Fuera”. Por otro lado, su vida sentimental siempre ha sido tema de interés para los medios de comunicación.

En 2021, Karina terminó su relación con Nicolás Furman, un físico y cantante amateur que conoció en el certamen de música Los Elegidos en 2015. Aunque no trascendió la duración de la relación, ambos compartieron algunos momentos juntos en las redes sociales.

La publicación de Sol Cwirkaluk es una broma ingeniosa que muestra la complicidad y el humor que existe en la relación madre-hija. La Princesita se tomó la situación con gracia y demuestra que no está en búsqueda de un nuevo amor por el momento.

Karina y el Polaco

Karina y "El Polaco" mantienen una relación de expareja bastante cordial desde su ruptura. Es por esto que "El Polaco" estuvo presente en el cumpleaños de 15 de Sol, y a pesar de que la joven vivió la noche con mucha felicidad, también confesó que su padre hizo algo que le arruinó el festejo.

"Todas las madres siempre dicen que sus hijos son los mejores del mundo, pero realmente pienso que Sol me salvó la vida. Yo soy una persona que desde que nací, mi vida fue re contra dura y no tenía motivos", expresó "La Princesita". "Sol se convirtió en mi ángel y en la personita que me hizo tener fuerzas cuando yo no tenía fuerzas ni para mí. De ahí en adelante, mi carrera es importante, pero mi hija es lo primero. Siento un orgullo por la persona en la que se convirtió, la amo con toda mi alma”, contó Karina sobre su hija.