Conmoción por el posteo del Negro González Ogro que preocupó a todos: “Cerca de mi ocaso”

Negro González Oro preocupa a todos con su mensaje.

La tranquilidad alrededor de Oscar “Negro” González Oro volvió a verse sacudida en las últimas horas luego de una serie de publicaciones que compartió en sus redes sociales y que generaron una fuerte conmoción entre colegas, oyentes y seguidores. El reconocido periodista, radicado desde hace un tiempo en Uruguay, escribió mensajes de tono profundamente reflexivo que muchos interpretaron como una despedida y encendieron las alarmas.

El mensaje del Negro González Oro

No es la primera vez que el histórico conductor recurre a este tipo de textos cargados de sensibilidad y balance personal, pero en esta oportunidad el impacto fue mayor por la contundencia de algunas frases. En uno de los posteos, González Oro expresó: “Sé que mi nombre resonará en oídos queridos, ustedes, con la perfección de una imagen y también sé que a veces dejará de ser un nombre y ser un par de palabras sin sentido”. Luego, pidió a quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera que no permitan que eso ocurra: “No dejen que eso pase. Díganlo una vez por día. Recibí mucho a lo largo de esta vida. Ustedes me hicieron vivir enteramente. La carne y la gran alma. Gracias por todo y también les di casi todo lo que tenía”.

El primer posteo del Negro Oro.

El mensaje que más inquietud generó llegó en otra publicación, donde escribió: “Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi oscuro camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino”. Las palabras, de fuerte tono poético, fueron leídas por muchos como una reflexión final sobre su vida y su trayectoria.

El problema familiar del Negro González Oro

La preocupación fue tal que el tema llegó a los programas de espectáculos. En ese marco, el panelista Luis Bremer contó que se comunicó personalmente con González Oro tras leer los posteos. Según relató, el periodista atraviesa un desencuentro con sus hijos vinculado a su adultez mayor, una situación que lo tiene movilizado emocionalmente. Bremer también reveló que le aconsejó volver a trabajar, remarcando que lo ve vital, con energía y con mucho conocimiento para seguir aportando al medio.

El segundo posteo del Negro Oro.

Ante la repercusión y la inquietud generalizada, el propio Oscar “Negro” González Oro decidió salir a llevar tranquilidad. A través de su cuenta de Instagram, aclaró: “Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo. La mayoría son frases de gente a la cual admiro. Gracias”. Con ese mensaje, buscó bajar la intensidad de las interpretaciones y agradecer el cariño recibido.

Aun así, sus palabras volvieron a poner en primer plano la sensibilidad de una figura emblemática de los medios, cuya voz marcó a generaciones y que, cada vez que escribe, logra interpelar profundamente a quienes lo siguen.