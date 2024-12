Confirmaron qué hará Licha Navarro en un "cuarto oscuro" tras dejar a Susana.

Lisandro Navarro no ganó Gran Hermano pero empezó a construir una carrera en los medios: primero como "Susano" en el magazine de la diva Susana Giménez y ahora como actor en una propuesta que lo tendrá explorando su lado más candente. El anuncio que sorprendió a sus seguidores y las primeras fotos en su osado nuevo rumbo laboral.

El exparticipante de Gran Hermano es uno de los convocados por el director José María Muscari para la nueva temporada de verano de Sex, ya un clásico de la cartelera del Gorriti Art Center que volverá el próximo 9 de enero. Sex es un show sensorial que como desde el estreno cuenta con coreografías de Mati Napp y es protagonizado por Diego Ramos y Julieta Ortega. "Sex verano tendrá un nuevo cuarto oscuro y se renovará una vez más para sorprender a su público", indica un comunicado de prensa con las primeras fotografías del exhermanito en su rol.

“Estoy muy feliz de sumarme a la obra, desde que salí de la casa me preguntaron y siempre fui prudente porque no sabía si realmente iba a estar, tiempo después vi la obra y me llegó la propuesta.

Ojala sea el comienzo de algo hermoso, estoy ansioso por el día del debut, me sentí cómodo el día de las fotos, y no soy tan pudoroso como imaginaba. El equipo de trabajo es genial y todos me hicieron sentir muy cómodo”, remarcó Licha.

Además agregó: “Debuté en televisión acompañando a Susana y en 2025 debuto en teatro y me subo al escenario bajo la dirección de Muscari, estoy explotado de felicidad” Las entradas del espectáculo producido por Paola Luttini para PRONOIA, ya tiene sus entradas a la venta por Alternativa Teatral.

Un ex Gran Hermano se hartó y contó todo lo que le pasa con el programa: "Hinchado los huevos"

Gran Hermano es un reality que existe en Argentina desde hace más de veinte años y en los últimos años volvió a estar en auge. En ese sentido, una de las figuras de esta nueva era del programa llamó la atención por lo que dijo en sus redes sociales, con una contundente queja sobre lo que vivió con sus compañeros.

La nueva edición del show conducido por Santiago del Moro en Telefe llegó a la pantalla chica el pasado lunes 2 de diciembre y, ante la repercusión del mismo, un exparticipante de la temporada anterior acudió a su cuenta de Twitter para despotricar un fuerte mensaje. Se trató de Martín Ku, conocido como "El Chino", quien fue uno de los líderes en su edición, antagonista de Juliana "Furia" Scaglione.

"La verdad que vengo bastante hinchado de los huevos de algunos hermanitos, lo falsos que son", escribió el joven en su reciente posteo de redes sociales y, si bien no lo aclaró, todos entendieron que se refería a algunos excompañeros de su edición. En cuanto a las respuestas, Ku recibió algunos comentarios en su contra y otros que le pedían que contara más detalles: "Hace 3 días te juntas con Yao Cabrera y ya andas haciendo estás boludeces", "El objetivo del chino para este fin de año es hacer q todos lo odien parece" y "Tira nombres y nosotros arreglamos" fueron algunos de los mensajes.