Cómo se llama Duki: el verdadero nombre del rapero

Duki es un trapero argentino muy exitoso en la escena nacional que se lanzó al mundo con una gira por España y otra por Estados Unidos. ¿Cuál es su verdadero nombre y cómo saltó a la fama?

Duki es un trapero y compositor muy exitoso de la escena nacional cuyo nombre artístico surgió de "una anécdota con un amigo", según contó en una entrevista con Los 40 Argentina. Saltó a la fama después de ganar en 2016 la competencia de batallas de freestyle El Quinto Escalón fundada por el también trapero YSY A.

"Participar en El Quinto Escalón era lo más parecido a estar en un coliseo viendo cómo se matan los gladiadores. Era un momento de adrenalina, de energía y de dejarse fluir. Yo recuerdo que arrancaba el beat y había un silencio de un microsegundo, entonces tú arrancabas a rapear y no sabías lo que iba a pasar", explicó en una ocasión a Playz. Unos meses después de la victoria publicó su primera canción, "No vendo trap".

El nombre real de Duki es Mauro Ezequel Lombardo, es oriundo del barrio porteño Almagro. Su madre es Sandra Quiroga Pérez, una abogada, y su padre es Guillermo Lombardo Ninaquispe. Tiene un hermano, Nahuel, especializado en ingeniería de sonido, y una hermana menor, Candela. Mauro se crio en La Paternal luego de que sus padres se divorciaran, y a pesar de haber concurrido a la escuela, jamás acabó la secundaria.

Sus producciones musicales

A su primera canción le siguió "Hello Cotto", "She Don't Give a FO", "Rockstar", "Si te sentís sola"… Con YSY A y Neo Pistea formó el grupo Modo Diablo, a quienes también referencia en su "BZRP Music Sessions #50". Duki lanzó su primer disco Súper Sangre Joven (2019) con C. Tangana como colaborador en uno de sus temas, y más tarde 24, Desde el fin del mundo, Temporada de Reggaetón y Temporada de Reggaetón 2, con canciones como "Chico estrella", "Pintao", "Ley de atracción", "GIVENCHY" o "Si quieren frontear".

Tras mucho esperar, sus fans por fin pudieron escuchar su sesión con Bizarrap. "Si Argentina gana, hacemos la Bizarrap Session", prometió Duki antes de la final de la Copa de América en 2021. Y Argentina ganó, pero la canción no llegó. Pasaron los días y los meses, y en noviembre de 2022, más de un año después de aquella competición deportiva, salió la tan ansiada colaboración entre ambos. Aunque ya habían trabajado juntos en "Malbec" o "Unfollow", todos querían verles en una sesión. "Si me sobrara el tiempo" es su última canción publicada.

Duki

Cómo se conocieron con su novia, Emilia Mernes

Aunque muchos pensaban que las primeras citas entre Emilia y Mauro empezaron a raíz de la grabación de su tema Como Si No Importara en 2021, la propia Emilia confirmó más tarde en una entrevista que en el momento en el que grabaron el video ya eran pareja.

"Bueno que decirte… a mí me venía gustando el chico [Duki] y yo veía que a él un poco también le gustaba”, explicó Emilia en diálogo con Los 40 Argentina y detalló: “Cuando grabamos el video con Duki ya estábamos saliendo. La gente no lo sabía y era muy difícil ocultar nuestros sentimientos en ese video". Además, reveló que al poco tiempo de conocerlo se enganchó con él.

Aunque no todo es color de rosa, porque ambos se conocieron cuando Duki estaba en una relación con Brenda Asnicar. "Fue mucho antes de Como si no importara… ¡Bueno, pará! No tanto porque él antes estaba de novio…”, se atajó Emilia enseguida. Sobre el momento en que se cruzaron por primera vez, la cantante destacó: “Nos conocimos en el evento de (la canción de Duki, Rusherking y Khea) Además De Mí y pasaron como dos meses, fuimos re amigos…¡Estoy contando un montón!”.