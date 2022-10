Claudia Fontán descolocó a Guido Kaczka en vivo: "Quedó apoyadito"

Claudia Fontán dejó mudo a Guido Kaczka. El episodio se llevó adelante en La 100, donde el conductor de El Trece también lidera un programa diario.

Claudia Fontán sorprendió a Guido Kaczka en vivo. "La Gunda" reveló una anécdota personal que dejó sin palabras a los presentes y a los oyentes del programa. "Quedó apoyadito, mi pie hecho bola", sostuvo la actriz, quien dio detalles de la situación que vivió hace poco tiempo.

De acuerdo al testimonio de Claudia Fontán en La 100, sufrió un grave accidente doméstico en el que se lastimó el pie. "Todo para salvar un platito de torta y sandwichitos de miga. Me levanté con el pie como una empanada gallega, no me hice placa ni nada. Me había armado un platito con sandwiches de miga variados, torta y me había puesto una servilletita abajo", narró "La Gunda".

"En vez de soltar el plato y agarrarme de la baranda, lo único que quería era salvar el plato. Quedó apoyadito, mi pie hecho bola", lamentó Claudia Fontán, quien no sufrió consecuencias irreparables por el accidente que sufrió dentro de su casa y de la cocina en la que armó "un set con un papel de aluminio: "Es muy fácil señora no se impresione. Es un libro de cocina, este es de Juliana López May que yo aprendo mucho con ella, y arriba le ponés un papel de aluminio".

El día que Claudia Fontán se cruzó con Lali Espósito

En la edición 2016 de los premios Martín Fierro, Lali Espósito vivió una tensa situación con Claudia Fontán. De acuerdo al testimonio de la cantante, ocurrió lo siguiente: "Yo entro re relax, me pongo para la foto y había alguien que estaba sacándose su foto. Esta persona que estaba ahí me hace esto. ¡Es muy fuerte lo que estoy contando!".

"Me agarró así del brazo, clava uña fuerte y apretando diente me dice ‘salí ya de acá’. La boluda hace esto y se va. Una amiga mía que estaba ahí dándole una mano a la gente de la organización me preguntó por qué volví, le dije que iba a bancar afuera un ratito a que pase un poquito", cerró Lali Espósito. Luego de su testimonio, muchas fueron las fanáticas que salieron al cruce de Claudia Fontán y cuestionaron el accionar que quedó grabado por las cámaras.