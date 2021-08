Cinthia Fernández defenestró a Juana Viale y su mesa: "Me recontra maltratan"

Cinthia Fernández volvió a hablar tras su cruce con Patricia Bullrich en la mesa de Juana Viale y lanzó dardos contra la conductora y todos los comensales.

Cinthia Fernández volvió a lanzar filosas declaraciones contra el programa de Juana Viale y los invitados con los que compartió la mesa. Luego de su pelea con Patricia Bullrich, la panelista aprovechó su espacio en Los Ángeles de la Mañana para fulminar a todos.

La bailarina y modelo será precandidata a diputada por el partido UNITE (el mismo en el que milita Amalia Granata, con quien está enemistada) en la Provincia de Buenos Aires y por eso fue invitada a participar de un Almorzando con Mirtha Legrand muy político, junto con Patricia Bullrich, Ceferino Reato y el periodista deportivo Gastón Recondo. Allí tuvo un fuerte cruce con la presidenta del PRO en el que defendió a Florencia Peña de los ataques machistas de Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

La pelea generó muchas repercusiones y Fernández no esquivó el tema en LAM. En terreno conocido, la panelista señaló que se sintió cuestionada por las preguntas que le hizo Juana Viale y también destrozó a los invitados. “Dije lo que sentía y lo que vivo, porque a mí me recontra maltratan... A mí me chicaneó toda la mesa. Todos. Hasta Juana”, disparó Cinthia, manifestando su incomodidad con la conductora.

Ángel de Brito quedó sorprendido y consultó enseguida si también se estaba refiriendo a chicanas de parte de Juanita. "Ella está en las mismas condiciones que yo. No es periodista. Y el lugar de conductora no es el mismo que le de un invitado...”, respondió con ambigüedad.

Yanina Latorre se metió en la discusión y salió en defensa de Juana: “No, pará, ella puede ser conductora sin ser periodista...”. Pero Cinthia la frenó cuestionando que estaba “mezclando todo” y que ella se refiería a que tampoco es periodista, pero está en la tele. Al tiempo que dejó entrever que le molestó el tono de las preguntas.

Cinthia Fernández censurada en Instagram

La precandidata decidió hacer un fuerte descargo a través de Instagram. Por medio de una serie de videos que publicó, expuso su bronca por los insultos recibidos y por las denuncias que sufrió en Instagram con cada publicación que hizo en los últimos días.

Varios trolls y usuarios macristas la atacaron con diferentes mensajes. Por lo tanto, y en primera instancia, aclaró: "Si hay algo que no soy es K, evidentemente no me escucharon en mis declaraciones. Pienso que están queriendo tapar con misoginia la cagada de risa que se mandaron en nuestra cara".

"Mientras todos los peluqueros tenían que cerrar afuera, ellos tenían una peluquería adentro de la quintita de Olivos. Mientras todos los gimnasios fueron los últimos en abrir junto con los teatros, el señor tenía el personal trainer, el adiestrador del perro. Eso es lo que pienso de este gobierno", agregó.