Christophe Krywonis descubrió un fraude con su nombre y no dudó en denunciarlo en sus redes. El chef supo que hay un restaurante en el barrio de Palermo que usa su nombre para tener más prestigio.

El engaño es el siguiente: hacen creer que es el restaurante del destacado cocinero y una vez que los comensales pican el anzuelo, van al lugar y preguntan por él les explican que en realidad era el dueño anterior. El ex cocinero del programa de Mariana Fabbiani explotó ante esto y decidió escrachar al lugar en sus redes. “¡Atentos! Hay personas que hacen creer que tengo un restaurante en la calle Borges, en Palermo”, comenzó explicando el francés enojado en sus redes.

“Cuando la gente pregunta por mí dicen que en realidad fue mío hace un tiempo atrás. ¡Es una mentira de la A a la Z”, indicó sobre este lugar que se cuelga de su prestigio.

Bake Off no quiere una nueva Samanta: Los llamativos nuevos requisitos para estar en el reality

La segunda temporada de Bake Off pasó a la historia por el escándalo que desató Samanta Casais, participante que no cumplió la norma de ser pastelera amateur y cargaba con un antecedente criminal que la estigmatizó durante toda la competencia. Y para asegurarse que eso no vuelva a sucedes -o, mejor dicho, anticiparse a cualquier situación inesperada- la producción de Telefe incluyó nuevos requisitos para entrar al reality que arrancará su tercera temporada en septiembre.

A pesar de la decisión de Damián Betular, Pamela Villar y Christophe Krywonis en elegir a Samanta Casais como ganadora de Bake Off, una vez se demostró el fraude de la competidora (básicamente, tenía experiencia cocinando en medios y trabajo de panadería) el trofeo pasó a ser de Damián Pier Basile. El revuelo generado en Telefe hizo que para la esperada tercera temporada la producción se asegure de que no se cometan los mismo errores por lo que incluyó algunas claúsulas que llamaron mucho la atención.

Para la inscripción de participantes de la nueva temporada, la producción decidió incluir una curiosa cláusula. A través de un formulario, los interesados en ser parte de la nueva entrega del reality gastronómico pueden dejar sus datos para ser convocados al proceso de selección. Entre esos datos aparece una condición muy específica para participar: “Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”.

Además, la planilla hace distintas preguntas vinculadas al pasado de los participantes: “¿Pertenecés a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, “¿Tiene alguna condena criminal? Si es así, por favor detallar”. Preguntas para nada azarosas si se tiene en cuenta el episodio que culminó con la descalificación de Samanta.