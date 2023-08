Chau Maxi López: La drástica decisión en medio de la enfermedad de Wanda Nara

El padre de los tres hijos de la conductora de MasterChef habló como nunca del drama familiar que están atravesando. Además, reveló cómo es su vínculo con su exesposa y con Mauro Icardi.

Maxi López viajó a Argentina por pedido de Wanda Nara hace algunas semanas, luego de que la conductora de MasterChef recibió un preocupante diagnostico, para poder contener a los hijos que tuvieron juntos. La empresaria trató la situación con mucho hermetismo y hace algunos días viajó junto a Mauro Icardi y sus hijos a Turquía. Y este martes fue Maxi López el que abandonó el país, pero antes de abordar el avión habló como nunca del dramática situación que atraviesa la familia.

"Yo estoy bien, en shock, asimilando. Cuando pueda entender yo, quizá pueda contarlo públicamente", indicó Nara en un mensaje que le envió a Ángel de Brito y autorizó a leer al aire. Además, el conductor de LAM agregó que Wanda ya inició el tratamiento y que lo continuará en Argentina, ya que "está muy conforme sobre cómo la trataron en la segunda institución (Fundaleu), que fue donde se confirmó la situación de salud que está atravesando".

Por su parte, Maxi diálogo con Intrusos y contó cómo fueron estas semanas con sus hijos. "Vine a ver a mis chicos, pasar tiempo con ellos y ponerme a disposición de toda la situación. Y de mis chichos más que nada para acompañarlos en este momento", explicó y añadió: "Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esta es una situación diferente y delicada".

Consultado sobre los dichos de Jorge Lanata sobre la salud de su exesposa, el exfutbolista contó cuál fue la reacción de sus hijos. "Ven y ya saben todo. No fue fácil porque se enteraron por otras personas. Por eso tomé el primer vuelo que pude para estar con ellos", indicó y negó cualquier tipo de contacto con el conductor de Periodismo para todos: "No fue fácil porque se enteraron por otras personas.. Me dolió no estar presente para mis hijos. No lo conozco y es cuestión de empatía: la tenés o no la tenés".

Luego, le consultaron sobre su vínculo con Wanda y desmintió los rumores sobre una pelea: "Siempre mantenemos el contacto. Ahora ella está en Europa y no sé cuales son los planes futuros". Y en cuanto sus actividades en redes, explicó: "Hubo tiempos en el que nos seguíamos, otros en los que no. Es una rutina normal, no es nada extraño".

El exdeportista también remarcó que su trato con Mauro Icardi no cambió: "Es la misma situación de siempre. El tiene su relación con Wanda y yo tengo mi relación con mis hijos. Me encanta estar cerca de mis hijos". La pregunta fue por las versiones que indicaban que López estaba enojado por el viaje de sus hijos a Turquía, debido a que el futbolista del Galatasaray debía retomar los entrenamientos.

De hecho, Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi se quedó en Argentina porque está jugando en las inferiores de River, por lo que el chico de 14 años quedó bajo la el cuidado de su tío: "Está mi hermano y toda mi familia a disposición". Además, reveló que en más de una oportunidad le propuso a la empresaria que los nenes vivan con él. "Le plantee en su momento a Wanda la posibilidad que que vengan los chicos a vivir conmigo a Inglaterra, lo había hecho también en Italia. Yo me pongo disponible para que ella decida lo mejor", afirmó.

Wanda Nara reveló cómo le diagnosticaron su enfermedad

Wanda Nara reveló detalles sobre la enfermedad que le diagnosticaron. La conductora rompió el silencio con Ángel de Brito, a quien autorizó para que leyera la conversación que tuvieron en LAM. En aquel chat, contó cómo fue el dramático momento que vivió cuando los médicos le confirmaron su estado, en medio de los rumores que surgieron en los medios.

“Me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido. Está focalizada en su salud y en su tratamiento y en que todos están en shock", inició De Brito. Y agregó que si bien Wanda le precisó cuál es su diagnóstico, no iba a revelarlo hasta que la empresaria decida compartirlo.

Por otro lado, Wanda habló sobre los repudiables dichos de Jorge Lanata, quien afirmó que la empresaria tendría leucemia. De Brito explicó que en aquel entonces, ni siquiera la empresaria tenía su diagnóstico. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirmaron a nadie. De esa manera trabaja la institución”, precisó.

En este sentido, Nara confesó que estos rumores la afectaron profundamente, ya que no tenía idea de qué estaba pasando en su cuerpo. “Moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En un primer momento, entraban las enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, leyó el periodista.

De Brito explicó que no solamente Wanda pasó un desesperante momento durante aquellos días de incertidumbre, sino también sus hijos. “Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, cerró la empresaria.