Chano apuntó contra una red social por una medida en su contra: "Una gilada"

Chano Charpentier reveló una inesperada medida que tomó una red social contra él y cientos de seguidores salieron a bancarlo.

Chano Moreno Charpentier volvió a mostrarse activo en sus redes sociales y apuntó contra una de ellas por darle la espalda. "Me parece una gilada", destacó el cantante en su breve descargo en Twitter sobre la decisión que tomó la red social respecto a su cuenta personal. El músico viene de llenar el Luna Park en su regreso a los escenarios tras el disparo que recibió en julio pasado y volverá a presentarse en el mismo lugar dentro de dos semanas.

Desde que Chano Charpentier recibió un disparo en el abdomen en julio pasado brindó muy pocas entrevistas, pero en ellas se repitió el mensaje que dejó el cantante al asegurar que estaba dispuesto a demostrar que se merece la segunda oportunidad que le dio la vida. En ese sentido, el cantante comenzó esta nueva etapa de su vida el pasado 4 de noviembre, cuando se presentó ante un Luna Park repleto, algo que volverá a hacer el 25 de este mes. De la misma manera, el cantante también se mostró muy activo en redes sociales, pese a la decisión que tomó Twitter sobre su cuenta.

"Twitter me sacó el tilde azul", reveló el artista sobre la medida que llevó a cabo la red social del pajarito con su cuenta oficial. De todos modos, Chano no se mostró afectado por esto: "Ni lo reclame. Me parece una gilada". "Cuanto más me parezco a ustedes más grande soy", cerró el excantante de Tan Biónica en su breve pero sincero descargo. Inmediatamente cientos de seguidores le escribieron bancándolo y criticando la decisión de Twitter de quitarle el tilde azul a su cuenta.

Qué significa el tilde azul en Twitter

El tilde azul de Twitter es un símbolo con el que la red social confirma que esa cuenta es auténtica. Suele tratarse de cuentas que son de interés público y para conseguirlo la aplicación solicita una serie de requisitos mínimos que exige de forma estricta. La cuenta debe pertenecer a una persona, marca o empresa reconocidas, así como también debe estar confirmada la identidad de quién la controla.

Claro que también es fundamental cumplir con las normas y políticas de Twitter. La red social puede retirar el tilde azul si considera que no se respetan las normas o si la cuenta queda inactiva por un tiempo determinado. Esto último fue lo que sucedió con Chano, que no pudo conectarse ni mostrarse activo durante su internación. Cuando una cuenta tiene el tilde azul se dice que está "verificada".