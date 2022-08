Catherine Fulop rompió el silencio y reveló la verdad de su renuncia al progra de Del Moro

La conductora de radio y televisión habló tras los rumores de renuncia al ciclo radial de Santiago del Moro. Catherine Fulop contó el motivo por el que no irá más diariamente al programa.

Catherine Fulop habló sobre los rumores de renuncia al ciclo de radio de Santiago del Moro y llevó claridad al asunto. La madre de Oriana y Tiziana Sabatini habló por primera vez del asunto y contó por qué ya no irá todos los días al programa del que participó durante años.

"No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo 'vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas'. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando", comenzó su descargo la esposa de Osvaldo "Ova" Sabatini en diálogo con Primicias Ya.

Fulop contó que tiene que levantarse entre las 4 y 5 de la mañana para poder llegar a las 6 en punto a los estudios de La 100, la radio donde se emite el ciclo de Del Moro. "Igual tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija. Por suerte ella viene más seguido a la Argentina por su música, pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes", soltó la ex-Rebelde Way. Y agregó: "Me daba pena decir que mi iba por mucho tiempo y faltar tanto al trabajo, no es mi espíritu. Ellos entendieron mi situación y amo a mis compañeros. Santi es muy generoso y el grupo será siendo parte de mis mis amigos, son mi familia" y aclaró que las autoridades de esa radio siempre fueron muy generosos con ella.

El viaje de Catherine Fulop y "Ova" Sabatini a Europa para ver a Oriana

"Yo ahora viajaré con 'Ova' a Roma para estar con Ori. Ella ya está hace 4 años con Paulo y nunca los fui a visitar, y eso los enoja un poquito. Tuvimos la pandemia de por medio y ahora es hora de ir a verlos allá", reveló Catherine en esa misma entrevista y de esa manera dio a entender que la relación entre su hija mayor y el futbolista Paulo Dybala se encuentra en un muy buen momento.

Catherine Fulop contó que la reciente partida de su hermano hizo que se replanteara la manera de vivir y de vincularse con sus allegados, en diálogo con LAM: "Paulo me llamó para que vayamos y le demos una sorpresa a Oriana por su cumpleaños y yo no podía por mi trabajo. Después se fue mi hermano y dije: '¿Por qué no tener más encuentros familiares?".