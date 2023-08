Carolina Píparo atacó a Lali por sus críticas a Javier Milei: "Ningún derecho"

La diputada nacional y candidata a gobernadora de Buenos Aires por la Libertad Avanza le salió al cruce a la autora de Disciplina. La cantante manifestó su preocupación por la victoria del libertario en las PASO.

Los posteos de Lali Espósito por la victoria de Javier Milei en las PASO 2023 generó gran revuelo. El candidato a presidente por La Libertad Avanza rápidamente le respondió, pero ella redobló la apuesta y recibió el apoyo de varias figuras del espectáculo: "No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO". Pero el las últimas horas, Carolina Píparo le salió al cruce a la artista e hizo controversiales declaraciones

"Ayer vi un debate en las redes sobre una cantante que decía: Qué peligroso, gente anti derechos. Yo creo que toda esa gente, con su voto, nos ha mostrado que finalmente no hay ningún derecho en este país", interpretó Píparo en declaraciones radiales. Lali en sus publicaciones de Twitter había calificado a las propuestas del economista libertario como "antiderechos" por sus posturas en contra del aborto legal y las políticas de igualdad hacia las minorías de género.

La diputada nacional sostuvo que "mucha de esa gente" que votó a su espacio y a Javier Milei "porque sabe exactamente que no existe el derecho a la salud, a la educación, y muchísimo menos el derecho a la seguridad". "¿De qué estamos hablando? Porque basta del tema discursivo. ¿De qué estamos hablando en la realidad? En la realidad ninguno de esos derechos son reales", indicó la legisladora y le pidió a la cantante que deje de lado "la hipocresía".

La candidata a gobernadora también se refirió a la "campaña del miedo" que desde su agrupación atribuyen al oficialismo y remarcó que Milei "va a restablecer derechos". "El tema es si quieren debatir en serio qué derechos tenemos hoy los argentinos ¿Tenemos derecho a estar seguros o a una educación digna? Ningún derecho, solamente el que pueda pagarla. La realidad es esa: los chicos no saben leer ni escribir, no interpretan texto con 18 años", afirmó.

"¿Salud? Uno va a una salita y si tiene dos hijos tiene turno para uno solo y dentro de 10 días ¿Eso es salud? ¿Alcanza con decir ´tengo ministerio´ para tener salud? Dejemos la hipocresía", continuó Píparo y agregó: "Eso es a lo que yo invito en general".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ´cómodo´, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho", subrayó Lali en el posteo en que reiteró su posición, y cerró: "Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos".

Mariano de la Canal defendió a Lali y escrachó a Javier Milei

Mariano de la Canal reaccionó ante los dichos de Javier Milei sobre Lali Espósito y le dedicó un contundente texto al candidato a presidente por La Libertad Avanza. La cantante se mostró preocupada ante el triunfo del libertario en las PASO, publicó contundentes tweets al respecto y así el político le respondió sin tapujos ante los medios.

Luego de que Lali reaccionara por los resultados del líder de los libertarios y enfrentara las críticas, el candidato presidencial intentó ningunearla en una entrevista, pero sus fans salieron a defenderla. Incluso algunas figuras conocidas, como Mariano de la Canal, fueron durísimos con el liberal.

"¿Quién es Lali? La que nos cantó el himno en el mundial cuando fuimos campeones. También llena estadios en varios países por su música. Ya si no sabés eso me parece que sos poco popular", escribió el Fan de Wanda en una de sus historia de Instagram, indignado con las declaraciones de Milei. Y agregó: "Me da un poquito a misoginia ese comentario. Me da como a esa gente que tiene un poquito de poder y ya se hacen los cool nombrando a los Rolling Stone. Amora, todos te conocimos cuando eras novio de la cantante Daniela, endúlzame que soy café".

De la Canal se despegó de cualquier mensaje partidario antes de que los usuarios de redes reaccionara y soltó: "Aclaro: estoy bancando a Lali, no me gusta cuando chicanean a una mina. Javier Milei, Patricia Bullrich o Sergio Massa me dan igual. Nunca nadie me regaló nada. Todo me lo gané a base de pasar vergüenza en la tele entreteniéndolos y laburando como perra".