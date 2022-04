Carmen Barbieri viajó de urgencia para acompañar a Fede Bal: "Mucho dolor"

Carmen Barbieri rompió el silencio tras el grave accidente de Fede Bal en Brasil.

Carmen Barbieri viajó de urgencia en las últimas horas a Rio de Janeiro para acompañar a Fede Bal, quien sufrió un fuerte accidente mientras grababa para Resto del Mundo (El Trece). La actriz viajó también con Sofía Aldrey, la novia de su hijo, y aseguró que el conductor está con "mucho dolor".

La noticia de que Fede Bal sufrió un fuerte accidente en Brasil impactó en la farándula argentina y especialmente en su madre, Carmen Barbieri. El actor se encontraba en el municipio de Paraty grabando imágenes para Resto del Mundo cuando sufrió un accidente andando en paramente. Si bien las primeras informaciones eran confusas, con el correr de las horas se fueron sabiendo más datos, como que la vida de Bal no corría peligro aunque debía ser intervenido quirúrgicamente.

Por eso, Carmen Barbieri partió raudamente hacia Rio de Janeiro con Sofía Aldrey, la novia de Fede Bal. "Ya estoy en Río de Janeiro y Fede llegó recién en ambulancia de Paraty con mucho dolor", explicó la conductora en diálogo con Teleshow. En ese sentido, Carmen dio más detalles sobre lo que le espera a su hijo: "Lo operan en un rato del brazo porque tiene fractura expuesta".

La jefa de prensa de Fede Bal, Martina Valia, agregó que el actor ya estaba en Rio de Janeiro, a 246 kilómetros de donde ocurrió el accidente. Según la propia Valia, el conductor de Resto del Mundo será operado en las próximas horas en Brasil, pese a que se barajó la posibilidad de trasladarlo de urgencia a Buenos Aires para que sea intervenido en el país. Tras analizar la situación con sus respectivos riesgos, se decidió que lo mejor era que fuera intervenido lo más pronto posible en Rio.

La insólita obsesión que Fede Bal tiene cuando viaja

Fede Bal dio a conocer que tiene ciertas obsesiones vinculadas a los viajes y sorprendió al mostrar cuál meticulosa es su personalidad. "Tengo una cosa que no cuento demasiado, pero en los hoteles hago la cama y también ordeno el baño. No sé cómo explicar. Creo que la gente que entra a hacer el servicio al cuarto piensa que ahí no durmió nadie", comentó el artista.

"Yo necesito tener el orden que hago en mi casa, y por qué no lo voy a hacer en un hotel. Es raro, parece una manía, pero soy muy ordenado también con eso", continuó Bal, quien dejó en claro que también tiene una conducta estricta y ordenada en cuanto a su salud. "Tengo todas las vacunas, contra fiebre amarilla, tengo todo en mi cartilla, mi riñonera con los productos por si me llego a sentir mal o me da alergia. Soy sumamente obsesivo", explicó.