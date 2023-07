Caramelito Carrizo confirmó lo que muchos suponían de su noviazgo con Coco Sily: "Es la verdad"

Caramelito Carrizo tuvo que contar la verdad de su romance con Coco Sily. Qué dijo la animadora infantil sobre su vínculo con el conductor y humorista.

Coco Sily y Caramelito Carrizo comenzaron una relación amorosa hace muy poco tiempo. Tras separarse del padre de sus hijos, la animadora infantil volvió a apostar al amor y encontró en el comediante una segunda oportunidad. Es por eso que también decidió hablar en público y contar lo que muchos suponían del comienzo de esta historia.

“La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha... Hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas. Cuando fui a su programa sentí como una conexión muy linda entre los dos, me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella”, comenzó diciendo Caramelito Carrizo sobre Coco Sily.

En diálogo con Socios del Espectáculo, Caramelito Carrizo continuó: "Él es una persona muy tierna, sensible y eso de La cátedra del macho... siempre sentía que detrás de lo que se mostraba había algo mucho mejor, ya lo intuía”. Lo cierto es que ambos están felices de estar juntos, y ya se muestran de ese modo adelante de las cámaras.

Caramelito Carrizo y su dolorosa separación de Damián Giorgiutti

Recordando su separación de Damián Giorgiutti, padre de sus dos hijos, Caramelito reflexionó: "Mi separación no fue ni fea ni violenta, con Damián siempre nos llevamos bien y fue un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y movilizante. Y mucho más en el contexto en el que yo estaba”.

“Revancha no, pero me pasa que fue tan sorpresivo el hecho de que él se me ponga adelante y me agarre la mano y me saque del lugar en el que estaba, ese lugar de tristeza y de un poco de desolación, que lejos de ser una revancha es como el misterio de la vida”, agregó Carrizo, resaltando la importancia de Coco Sily en su recuperación sentimental.

“Él (Giorgiutti) tomo la decisión de separarse con lo doloroso también que significó para él... Amor entre nosotros no faltó nunca, pero todos sabemos lo difícil que es estar en pareja. La muerte de mi hermano nos pasó a todos y no es tan extraño que una pareja quiera separarse en determinado momento de la vida. Todos tenemos derecho a terminar con una pareja y es un acto de amor de parte mía aceptarlo y no condenarlo, no demonizarlo, porque la verdad es que sí, que me duela el alma y que no hubiera querido eso, no por eso lo voy a culpar eternamente por algo que le pasa”, sentenció la animadora infantil.