La mamá de exparticipante del "Cantando 2020" lo defendió de Oscar Mediavilla.

El "Cantando 2020" perdió al mediático Alexander Caniggia luego de una serie de fuertes cruces con el jurado Oscar Mediavilla. Si bien aseguró que renunció al programa de Laflia, lo cierto es que la producción decidió echarlo luego de que no se presentase al certamen. En una salida escandalosa, que tuvo dardos de ambos bandos, reapareció Mariana Nannis y lanzó una contundente sentencia para defender a su hijo.

"A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento", escribía Caniggia en su cuenta de Instagram, el pasado 19 de octubre. La sorpresiva decisión no cayó para nada bien a los responsables del "Cantando 2020", quienes salieron con los tacones de punta a contrarrestar la versión del excéntrico mediático.

Una de las más perjudicadas por la renuncia fue su compañera, Melina de Piano. Con tristeza por perder una fuente laboral, la artists dejó asentado su disgusto con el participante, que ni siquiera pensó en ella, y la decisión egoísta que tomó. En el reality se encuentran evaluando que pasará con su situación, y ver si puede ser reasignada a otro famoso.

A raíz de este escándalo, Caniggia salió con una insólita publicación de Instagram a aclarar que "el programa no es lo mismo sin su presencia". "Como siempre rompiendo tarimas... no hay jurado que me deprima. El programa sin mí es frío sin clima. No molesten más, estoy relajado en la cima. #Elmáspij#do", lanzó, en forma de rima.

Totalmente inesperada fue la respuesta de Mariana Nannis, su mamá, quien salió a defenderlo con una contundente sentencia. "Muy bien con esta rima, el emperador en la cima", escribió, cosechando decenas de interacciones a su comentario.