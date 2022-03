Cande Tinelli blanqueó el conflicto que mantiene con Coti Sorokin: "Ayudenme"

El cantante y la hija de Marcelo Tinelli tienen un punto de tensión que decidieron revelarlo a sus seguidores.

Candelaria Tinelli y Coti Sorokin llevan casi dos años juntos, a pesar de los rumores de peleas y conflictos que hubieron en el medio. En toda historia de amor hay puntos de tensión y la hija de Marcelo Tinelli reveló a sus seguidores en las redes sociales el principal motivo de debate que tienen en la actualidad.

La relación comenzó de casualidad, cuando la hija del popular conductor de El Trece fue a verlo a un recital y le escribió un piropo en sus redes. El cantante le respondió y arrancaron una historia de amor. Cande tiene 31 años y el cantante 48, pero la diferencia de edad entre ellos no es el problema si no el amor de la por los animales. La joven tiene una fascinación por los perros y siempre quiere adoptar más.

Ahora, Cande Tinelli se enamoró de un perro que estaba en adopción, pero su novio no quiere saber nada con otra mascota, por lo que ella le hizo un reclamo en las redes. La mediática creó una encuesta en la que las dos opciones iban en su favor, por lo que obviamente, la ganó pero aún no mostró si logró quedarse con el can.

La encuesta de Cande Tinelli para adoptar un nuevo perro.

Peleas y reconciliaciones: el presente amoroso de Cande Tinelli

A mediados de enero, Cande Tinelli y Coti Sorokin generaron grandes rumores de separación luego de eliminar todas las fotos en conjunto que tenían en sus redes sociales. En ese entonces, la pareja llevaba poco menos de un año en conjunto y siempre se habían mostrado muy enamorados, por lo que esta repentina situación alertó a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, pese a que los cantantes no dijeron nada al respecto y sus fotos en Instagram no volvieron a aparecer, "Lelé" tuvo un gesto que demostraría que hubo reconciliación. A través de sus redes sociales, mostró una historia en donde se podía ver al intérprete de Canción de Adiós, cenando junto a ella, por lo que, o finalizaron en buenos términos o volvieron a apostar por el amor en conjunto.

El pasado sentimental de Cande Tinelli y Coti Soroin

Antes de Coti, el novio anterior de la hija de Marcelo Tinelli fue Federico Giuliani, un futbolista santafesino del club Belgrano de Paraná, con quien estuvo desde marzo de 2020 hasta julio del mismo año. Por su parte, antes de Candelaria, el músico terminó una relación de 25 años con Valeria Larrate, con quien tuvo dos hijos: Leyre y Dylan. Según contaron, sus hijos se llevan muy bien con ella.