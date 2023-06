Camila Homs confirmó lo que todos pensaban sobre José Sosa

La expareja de Rodrigo de Paul subió una foto en Instagram que emocionó a sus seguidores.

Camila Homs se separó hace casi dos años de Rodrigo de Paul. La ruptura desencadenó meses de escándalos, acusaciones cruzadas y hasta presentaciones en la Justicia. Aunque el último tiempo la situación cambió: el jugador del Atlético Madrid afianzó su relación con Tini Stoessel y la modelo volvió a encontrar el amor en un futbolista con pasado en la Selección Argentina.

Los rumores no son nuevos, pero hasta el momento Camila se negaba a confirmar el noviazgo. No obstante, la influencer dejaba indicios cada vez que era consultada por la prensa. "Estoy muy bien, acompañada, tranquila, disfrutando y relajada”, indicó días atrás en una nota.

Pero todo cambió el sábado por la noche, cuando Homs compartió con su seguidores de Instagram la primera postal oficial de la pareja. En la foto que subió a sus historias se la a los besos con José Sosa, futbolista de Estudiantes de la Plata. El lugar elegido para oficializar el romance fue un bar ubicado en Palermo, al que la joven salió con algunas de sus amigas más íntimas.

Camila Homs subió una foto besando a José Sosa

Cami y el "Principito" Sosa ya habían sido vistos a los besos en un boliche y al poco tiempo comenzaron a seguirse en Instagram. "Ella estaba re copada, muy divertida, muy arriba, me dijeron que re chapaban, que estuvieron a los besos toda la noche", había revelado Stefi Berardi a principios de abril.

Desde entonces, los rumores de noviazgo sonaban cada vez más fuerte. De hecho, el pasado viernes, Homs subió una historias que llamó la atención de sus seguidores: en un segundo plano, se podía observar que en la televisión estaba puesto el partido de Estudiantes, club donde se desempeña el mediocampista.

La "millonaria" cifra que cobrará Cami Homs en el Bailando

Marcelo Tinelli está en la fase final de los preparativos para el Bailando 2023. Luego de acordar con El Nueve el alquiler de uno de sus estudios y definir el jurado, los productores de LaFlia trabajan a contrarreloj para completar el elenco de los participantes.

Una de las famosas confirmadas es Cami Homs. La expareja de Rodrigo De Paul era una de la figuritas difíciles, pero finalmente aceptó formar parte la competencia de baile. "Camila tiene, según me han contado, el acuerdo más alto en cifra de dinero, la suma es millonaria e irrechazable", reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live.

De todos modos, Homs hizo un arreglo por un determinado periodo. "Y lo que me advirtieron también es que no nos imaginemos una Cami por tiempo ilimitado en la pista, me han dicho que se habló de la posibilidad de un par de meses, no más, que haga 7 u 8 galas y se vaya del certamen", explicó el periodista.

Además, el conductor subrayó que su participación en ShowMatch no le generará ningún conflicto con el padre de sus hijos. "Y otra cosa más quiero aclarar: ha salido en varios portales que Camila con este trabajo perdería millones de euros por el acuerdo con Rodrigo (De Paul) y esto no es así, está todo consensuado", concluyó.