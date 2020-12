Luciana Salazar remodeló el cuarto de su hija Matilda y le dijo chau a la cuna.

A través de Instagram, Luciana Salazar compartió con sus seguidores las refacciones en el cuarto de su hija Matilda. Al parecer la pequeña está en una etapa clave de su infancia, en la que dejó la cuna para dormir en una cama. Su mamá celebró la transformación con fotografías de los cambios en la habitación.

"Quería contarles que dejé de dormir en la cuna y ahora ya pasé a tener mi propia camita. Miren qué linda que quedó", escribió Luciana Salazar desde la cuenta de Instagram que le administra a su pequeña hija Matilda.

En la fotografía se ve a la pequeña Salazar abrazando a un peluche en el borde de su nuevo lugar para dormir. La modelo eligió una cama de estilo montessori, muy parecida a las que compraron otros famosos como Nicole Neumann para las habitaciones de sus hijos.

Más de 287.000 seguidores de la cuenta @lovingmatilda festejaron el cambio de etapa y el crecimiento de la niña, destacando lo lindo de su nueva pieza donde predomina el color rosa, con combinaciones en blanco y dorado.

Durante este período de pandemia, Luciana Salazar se ocupó de que a Matilda no le faltase contacto con la vieja normalidad por lo cual mandó a instalar su propio "playground" privado en el patio de su casa. Hamacas, toboganes y más juegos para que la pequeña jugase y no sufriera por no poder salir de casa. "Ella esta chocha!! Porque hoy terminamos de armarle su mini plaza y espera ansiosa que termine la cuarentena para poder compartirla y disfrutarla con sus amiguitos", expresó, en ese momento.

Este 15 de diciembre, Matilda cumple 3 años y su mamá ya está organizando los preparativos para un festejo atípico atravesado por el aislamiento y la pandemia de COVID-19.