Calu Rivero volvió a hablar de Juan Darthés: “No tiene derecho”

La actriz se refirió a la manera en que enfrentará la causa que inició a su ex compañero de Dulce Amor.

Calu Rivero se expresó sobre la causa que inició contra Juan Darthés por acoso sexual en las grabaciones de la telenovela Dulce Amor, emitida en 2012. La actriz compartió una publicación en su cuenta de Instagram donde se mostró con sus abogadas, Raquel Hermida Leyenda y Marcela Arvia, y en el pie de foto se refirió a su estrategia.

“Representada por la Red de contención, Dignity asegura que ya no toma decisiones desde el miedo, sino desde el amor. Por eso, desea cambiar la historia en materia de daños como respuesta al expediente que le inició en el 2018 y continúa a JUAN DARTHÉS ante el Juzgado Civil N. 39”, comienza el descargo de Dignity, en el que dejó en claro que hará un cambio de estrategia de ahora en más en su causa.

Rivero terminó su posteo con otro fragmento del comunicado de prensa que informa sobre su decisión: “'Un abusador no tiene derecho a daños y perjuicios', declara su nueva abogada, Raquel Hermida Leyenda, quien actuará conjuntamente con la civilista, Marcela Arvia”.

El miedo de Thelma Fardín a cruzarse con Juan Darthés

“Yo soy testigo y victima así que declaro primero en noviembre y gracias a Dios puedo pedir no escuchar los otros testimonios ni tener contacto con el abusador. No me imagino tener que verlo o escucharlo me muero si lo tengo que ver o escuchar no puedo hacerlo. Directamente me muero si me lo vuelvo a cruzar. Pensar que me fui a vivir a otro país para no volver a verlo nunca más”, expresó Thelma Fardín en LAm hace algunos meses, en alusión a su posibilidad de no ver a su denunciado.

Fardín continuó sui discurso en alusión a cómo comenzó su denuncia a Darthés: “Yo no sabía nada de justicia pensé que tenía que denunciarlo en la Argentina y me enteré que tenía que tenía que viajar a Nicaragua para hacerlo y lo hice. Fue muy difícil llegar a este momento del juicio pero gracias a Dios llegamos y se va a hacer realidad. Lo único que pido es no cruzármelo porque me muero”. Y agregó: “El 30 de noviembre empieza el juicio y me gustaría que termine con una condena y me sentiría satisfecha que esa persona se haga eco de lo que sucedió. No pienso en el momento en el que él vaya preso solo pienso en mi para dar vuelta la página, sería liberador”.